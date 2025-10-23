Noi del Rione Sanità storia vera, a chi si è ispirata la nuova fiction di Rai 1: la storia di Don Antonio Loffredo, sacerdote simbolo del Rione Sanità

Noi del Rione Sanità storia vera: a chi è stata ispirata la fiction

Noi del Rione Sanità è la nuova fiction di Rai 1 in partenza in prima serata da questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, con la prima puntata. Come si evince dal titolo la storia è ambientata nell’omonimo quartiere di Napoli che, dopo aver vissuto per anni una condizione di degrado facendo anche da sfondo allo disagio giovanile, è stato riqualificato attraverso un progetto di rigenerazione sociale che ha puntato soprattutto sui ragazzi.

Uno dei “mentori” di questo progetto è sicuramente Don Antonio Loffredo, il prete al quale è stato ispirato il personaggio di Don Giuseppe, interpretato da Carmine Recano e che vedremo protagonista della fiction da questa sera. Don Antonio, la cui storia è stata narrata nell’omonimo libro Noi del Rione Sanità, è una figura simbolo per il quartiere napoletano.

Diventato ufficialmente prete nel 1986, opera nella diocesi di Napoli ed è stato da molti indicato come un sacerdote “visionario” e rivoluzionario. A lui va infatti il merito di aver rigenerato un quartiere che sembrava abbandonato a se stesso, preda del degrado, della criminalità e dell’insicurezza dei giovani per il loro futuro…

Chi è Don Antonio Loffredo, sacerdote simbolo del Rione Sanità

Don Antonio Loffredo ha sin da subito visto del potenziale nel Rione Sanità di Napoli e, con l’obiettivo di valorizzarne le bellezze paesaggistiche garantendo anche qualche sicurezza in più per il futuro dei giovani, ha creato la cooperativa sociale La Paranza.

Le ricchezze turistiche e culturali del territorio sono state così rivalorizzate attraverso l’intervento di ragazze e ragazzi, tolti dalla strada e da una condizione di degrado e criminalità. Anche per questo suo prezioso intervento è stato da molti definito un prete visionario e dallo spirito imprenditoriale, essendo stato in grado di dare nuova speranza ai giovani e una nuova immagine al quartiere.

Noi del Rione Sanità, nuova fiction di Rai, omaggia così la sua figura attraverso il personaggio di Don Giuseppe Santoro, sacerdote che, dopo essere stato allontanato dal carcere di Poggioreale, diventa prete del Rione Sanità e dà una nuova speranza a tutti. Non solo al quartiere stesso, ma anche ai giovani ragazzi che lo popolano e ai quali riesce ad imprimere un cambiamento, salvandoli dalla condizione di disagio e portandoli sulla giusta strada.