Noi donne siamo fatte così è una divertente commedia di Dino Risi con la grande Monica Vitti che interpreta tante donne diverse

Noi donne siamo fatte così, film su Rete 4 diretto da Dino Risi

Sabato 23 agosto 2025, alle 16:25 su Rete 4, sarà trasmesso Noi donne siamo fatte così, una commedia italiana a episodi del 1971 diretta da Dino Risi. Si tratta di una pellicola innovativa per l’epoca, articolata in dodici episodi, ciascuno dei quali ruota attorno a una donna diversa, interpretata da Monica Vitti.

Il cast include inoltre Enrico Maria Salerno, Carlo Giuffrè, Ettore Manni e altri volti noti del cinema italiano. Il film si avvale della fotografia di Carlo Di Palma, della colonna sonora di Armando Trovajoli e del montaggio di Alberto Gallitti.

La trama del film Noi donne siamo fatte così: una Monica Vitti moltiplicata

Noi donne siamo fatte così si costituisce di dodici episodi diversi, con una sola protagonista: Monica Vitti, che veste i panni di donne diversissime tra loro.

Tra gli episodi più apprezzati ci sono: “Una giornata lavorativa”: dove Monica Vitti interpreta una musicista che suona in un’orchestra, per poi tornare a casa ignara dell’errore commesso, “Romantica”: ambientato sul lago di Garda, Zoe (Monica Vitti) incontra un uomo e, delusa da un precedente amore, si abbandona a un incontro passionale con un perfetto sconosciuto e “Mamma”, qui Monica Vitti interpreta Annunziata, una madre napoletana con ben 22 figli, intervistata in tv con tono assolutamente pacato.