NOI E IL MEDITERRANEO/ Il 22 novembre riflettori accesi sulla riforma dei porti italiani

Si rinnova, mercoledì 22 novembre a Palermo, l’appuntamento con “Noi il Mediterraneo”. In un momento di grande incertezza anche sul futuro dei rapporti fra i Paesi del bacino mediterraneo, il convegno voluto dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale accende i riflettori sugli scali italiani, sui loro standard di efficienza e sulla necessità oggi cogente di adeguarne governance e operatività agli stress di un mercato che richiede competitività e risposte immediate che mal si conciliano con la pressione burocratica. Riforma quindi, ma non solo. Anche un cambio di passo indispensabile per consegnare all’Italia un eccezionale asset economico sulle rotte dell’interscambio marittimo e commerciale.

Dando uno sguardo al programma dell’evento (inizio alle 9:30), dopo i saluti istituzionali di Bruno Dardani, Direttore del Centro Giuseppe Bono, alle 10:00 Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, parlerà del tema “La burocrazia congela anche l’economia del mare”. Alle 10:15 ci sarà il dibattito “Porti: un asset e non un peso per l’industria” con Cristina Busi Ferruzzi, Presidente SIBEG Coca Cola, Antonio Gozzi, Presidente Federacciai, Dario Lo Bosco, Presidente RFI e Giuseppe Russello, Presidente e AD Omer s.p.a. Alle 11:30 Paolo Costa, Presidente Spea Engineering, Davide Gariglio, Avvocato Servizi Tecnico Nautici. Gaudenzio Parenti, Direttore Generale ANCIP. Gaspare Panfalone, Ceo Riccardo Sanges & C. e Giuseppe Todaro, AD Portitalia srl parleranno del tema “Da banchine ad anelli logistici”. Alle 12:15 Salvatore Deidda, Presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati, parlerà della “riforma portuale che serve” e a seguire Pasqualino Monti, Presidente AdSP del Mare di Sicilia Occidentale ed Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, moderati dai giornalisti Nicola Porro e Luca Telese, discuteranno della “riforma portuale che verrà”.

