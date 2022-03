Noi, fiction Rai1/ Anticipazioni seconda puntata 13 marzo: il segreto di Rebecca

Noi, diretta e anticipazioni seconda puntata 13 marzo 2022

Domenica 13 marzo, in prima sera, Raiuno trasmette la seconda puntata di Noi, family drama, remake della famosa serie “This is us” con Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei ruoli di Pietro e Rebecca Peirò. Dopo la prima puntata dedicata in parte alla nascita dei gemelli e alla perdita di uno dei tre che porta Pietro e Rebecca ad adottare un bambino e in parte a quella che è la vita di Claudio, Cate e Daniele da adulti, nella seconda puntata, i flashback continueranno e porteranno a galla nuovi retroscena sulla storia d’amore della coppia che, improvvisamente, si è ritrovata a dover crescere tre bambini.

La seconda puntata sarà così dedicata alla storia di Cate che, dopo un momento di sconforto, ha trovato la forza di reagire per riprendere in mano la propria vita incontrando così Teo con cui la conoscenza ha raggiunto un livello importante. Nel corso della puntata, però, non mancherà un flashback che porterà alla luce un segreto di Rebecca che avrebbe potuto cambiare la storia della sua famiglia.

Noi, anticipazioni seconda puntata: la confessione di Rebecca

Nel corso del primo episodio della seconda puntata di Noi dal titolo “Il fiume” Claudio e Daniele non riescono ad andare d’accordo. I due fratelli trovano sempre un pretesto per litigare, ma nonostante tutto, diventano l’uno la spalla dell’altra. Nel frattempo, però, Cate deve fare i conti con i primi problemi di peso. E proprio Cate sarà la protagonista del momento della puntata dedicata alla vita di adulti dei figli di Pietro e Rebecca. Il rapporto con Teo, infatti, sta diventando sempre più importante che l’ha conquistata con la sua ironia e la sua gentilezza. Tuttavia, nel passato di Teo, c’è un grande dolore che potrebbe turbare la serenità della nuova coppia.

Nel secondo episodio dal titolo “Campioni del mondo” si torna indietro nel tempo, precisamente al 1982, anno dei Mondiali di calcio in Spagna che videro il trionfo dell’Italia. L’episodio si concentra sulla storia d’amore tra Pietro e Rebecca. Nonostante il forte sentimento che li lega, i due vivono un momento di profonda crisi quando lei gli confessa di non volere figli per non rinunciare alla sua passione per il canto. Tornando al presente, Cate decide di mettere un freno alla storia con Teo rifiutando un suo invito e preferendo vedere da sola una partita dei Mondiali di calcio.





