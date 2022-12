Noi siamo infinito/ Su Italia 1 il film con Emma Watson e Ezra Miller

Noi siamo infinito, film di Italia 1 diretto da Stephen Chbosky

Noi siamo infinito è un mix perfetto tra dramma e sentimento caratterizza questa pellicola del 2012 che va in onda a partire dalle 23,45 di oggi, 27 dicembre, su Italia 1. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo Ragazzo da parete il cui autore è Stephen Chbosky che del film è il regista. Gli interpreti principali sono: Emma Watson, Logan Lermar, Mae Whitman, Dylan McDermott, Ezra Miller e Joan Cusack. La colonna sonora occupa un particolar rilievo, in quanto il regista ha scelto accuratamente dal regista e comprende brani di David Bowie, Imagin Dragons, The Smiths e i New Order tra gli altri. Le musiche originali sono state scritte da Michael Brook.

Il film Noi siamo infinito è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival ed ha ricevuto un discreto successo di pubblico al botteghino americano. In Italia, invece, è stato accolto positivamente ottenendo grandi incassi già nella prima settimana di distribuzione. L’autore del libro, nonché regista del film Noi siamo infinito, ha raccontato nel romanzo anche sue esperienze personali ed è riuscito nell’intento di raccontare in maniera delicata le esperienze adolescenziali di un gruppo di ragazzi. Emma Watson è nota al grande pubblico per il suo ruolo di Hermione nella saga dedicata ad Harry Potter. Il regista Stephen Chbosky dopo questa pellicola ha diretto con successo Julia Roberts nel film Wonder del 2017.

Noi siamo infinito, la trama del film

La narrazione del film Noi siamo infinito è incentrata sulla vita di un ragazzo, Charlie, che frequenta il liceo dal carattere timido ma, dotato di un’intelligenza fuori dal comune. Purtroppo, la sua personalità gli impedisce di fare amicizia facilmente e trascorre i primi giorni di scuola chiuso e in disparte. Un giorno, però, conosce due ragazzi dell’ultimo anno completamente diversi da lui che grazie al loro modo di fare riescono nella difficile impresa di far uscire il ragazzo dal suo guscio. Charlie, finalmente, comincia ad apprezzare gli anni che sta vivendo con gioia ed entusiasmo e coltiva nuove amicizie.

Il cambiamento del ragazzo è visibile a tutti, partecipa alle feste, viene coinvolto in tante situazioni e vive anche l’esperienza del primo bacio. C’è anche un altro incontro che stravolgerà la vita di Charlie, infatti, si lega molto al professore di letteratura che gli inculca la passione per le lettere al punto di pensare seriamente di diventare scrittore da grande. L’equilibrio di Charlie è destinato a frantumarsi quando Sam e Patrick si diplomano e partono per l’Università.

Da quel momento in poi il ragazzo perde la sua serenità e ricomincia ad affliggersi a causa dei dolori e le sofferenze passate, come il suicidio del suo migliore amico e gli abusi sessuali da parte di sua zia disturbata mentalmente. Charlie soffre anche di allucinazioni e durante una crisi viene ricoverato in ospedale per essere sottoposto a cure psichiatriche. Grazie al percorso ospedaliero vengono a galla tutte le verità e finalmente il ragazzo riesce a guarire. Ad aspettarlo ci sono anche i suoi cari amici ed insieme acquisiscono la consapevolezza di quanto il loro legame sia prezioso.

