Noi siamo leggenda/ Anticipazioni 6 dicembre: una scoperta per Massimo

Noi siamo leggenda: anticipazioni terza puntata 6 dicembre

Raidue continua a puntare sulle serie tv che hanno come protagonisti dei giovanissimi e, dopo il grande successo ottenuto con Mare fuori, punta tutto su Noi siamo leggenda, la serie che racconta la vita di cinque adolescenti che, improvvisamente, scoprono di avere dei poteri sovrannaturali. Nonostante tutto, però, ogni giorno, sono alle prese con i problemi quotidiani che si scontrano con una sfera della loro vita che devono mantenere segreta. Una fiction che sta appassionando il pubblico nonostante il leggere calo degli ascolti registrato dalla seconda puntata rispetto al debutto.

Oggi, mercoledì 6 dicembre, la serie torna in onda, in prima serata su Raidue, con una nuova puntata. Nei due, nuovi episodi, i cinque adolescenti saranno alle prese con scoperte clamorose e scelte che potrebbero essere decisive non solo per loro stessi, ma anche per le persone che li circondano.

Noi siamo leggenda: la trama della terza puntata

Nel primo episodio della terza puntata di Noi siamo leggenda, Massimo incontra Lara, la figlia di una collega di sua madre che, in passato, era impiegata nella stessa fabbrica di proprietà di Giuseppe Liberati. Massimo scopre così che la donna è ricoverata in ospedale per la stessa malattia di Michela. Renata, braccio destro di Liberati, offre dei soldi a Lara per sostenere le cure della madre: cosa farà la ragazza? Jean e Greta, nel frattempo, scoprono di avere una passione in comune con Andrea e decidono di entrare a far parte di una band.

Nel secondo episodio, invece, Simona vorrebbe liberarsi di Nunzio, l’avvocato per cui lavora come segretaria, e delle sue avance ma è costretta a dover sopportare la situazione non potendo rinunciare a quel lavoro. Il rapporto tra Greta e Andrea diventa sempre più stretto mentre Nicola comincia a frequentare Asia, una ragazza che assomiglia molto a Sara. Viola e Massimo, invece, lavorano al loro prossimo colpo ma devono fare i conti con un imprevisto.

Come vedere in diretta streaming Noi siamo leggenda

Noi siamo leggenda va in onda ogni mercoledì, in prima serata, su Raidue. La serie tv, inoltre, può essere vista anche in diretta streaming su Raiplay contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo. Gli episodi di Noi siamo leggenda, inoltre, sono disponibili anche su Prime Video il giorno dopo la messa in onda su Rai 2.

