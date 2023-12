Noi Siamo Leggenda, anticipazioni ultima puntata/ Andrea in terapia intensiva…

Noi Siamo Leggenda, anticipazioni ultima puntata: cosa è successo nel quinto episodio

Una nuova serie tv targata Rai è ormai prossima alla conclusione: mercoledì prossimo – 20 dicembre – andrà in onda l’ultima puntata de Noi Siamo Leggenda. Cinque ragazzi protagonisti alle prese con la scoperta di misteriosi super poteri; intrighi e situazioni delicate, storie di complicità e dissidio, tante sono state le dinamiche in questa prima stagione e non è ancora chiaro se il titolo avrà un seguito. Come riporta LaNostraTv, la fiction non ha ottenuto un particolare successo ma non è detto che non possa arrivare il riscatto con una seconda stagione o magari, con l’ultima puntata.

Ieri sera – mercoledì 13 dicembre – è andata in onda su Rai Due la quinta puntata de Noi Siamo Leggenda. Le vicende si sono rese ancora più intricate favorendo l’avviarsi verso il finale di stagione. Massimo si è finalmente dichiarato a Viola che però, dal canto suo, sembra interessata a ben altro. Nel frattempo, il giovane ha scoperto insieme ad Andrea i superpoteri di Greta e Lin; ora il quesito che li attanaglia è, da che cosa sono originati?.

Noi Siamo Leggenda, anticipazioni ultima puntata: in onda mercoledì 20 dicembre

Come anticipato, il prossimo mercoledì – 20 dicembre 2023 – andrà in onda sempre in prima serata su Rai Due l’ultima puntata de Noi Siamo Leggenda. La serie tv con protagonisti cinque giovani alle prese con dei superpoteri è prossima alla conclusione e finalmente tutti i nodi sono pronti ad essere sciolti. Le ultime angherie metteranno i protagonisti in situazioni anguste e difficili da decifrare ma la collaborazione sarà il vero valore aggiunto.

Le condizioni di salute di Andrea peggiorano; il ragazzo si troverà in terapia intensiva. L’unico modo per salvare il giovane è andare a scovare l’origine dei poteri e Jean, Greta e gli altri ragazzi tenteranno di elaborare un piano per mettere la parola fine al mistero che li attanaglia. Il gruppo, dopo una serie di riflessioni e ricerche, troverà forse la chiave di volta: tornare alle catacombe visitate qualche mese prima.

