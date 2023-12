Noi Siamo Leggenda, seconda stagione: si farà?/ Gli ‘indizi’ tra finale aperto e questioni in sospeso

Noi Siamo Leggenda, cosa sappiamo sull’eventuale seconda stagione

Gli appassionati di serie tv sanno bene come, ogni prima stagione, è fin dagli albori accompagnata dalle incognite su un eventuale seguito. Tutto dipende dal seguito, dalla trama di base e altre sfaccettature annesse. Da poco abbiamo appreso la conclusione di una nuovo progetto targato Rai Fiction e Fabula Pictures: Noi Siamo Leggenda. Il primo capitolo si è concluso dando adito ad una serie di valutazioni sull’eventuale seguito del titolo.

La seconda stagione di Noi Siamo Leggenda è chiamata a gran voce dagli appassionati ma se davvero andrà in onda è tutt’altro che chiaro. Come sottolinea anche Vanity Fair, non esistono voci e pareri ufficiali rispetto ad un eventuale seguito del titolo o su lavori già in corso. Alcuni fattori fanno però ben sperare in relazione al futuro della serie tv: dal finale aperto al successo riscosso, tutto sembra propizio per la nascita di un secondo capitolo.

Noi Siamo Leggenda, seconda stagione: nessun annuncio ufficiale ma ‘occhio’ ai dettagli

Sulla scia di Mare Fuori, la Rai è riuscita a sfornare un’altra serie tv capace di incollare i telespettatori allo schermo con dinamiche intricate, colme di colpi di scena e soprattutto con una regia degna di nota. Noi Siamo Leggenda ha colpito nel segno con quel mix di fantasy e realismo; un gusto ricercato ma che ha conquistato un pubblico variegato. Le vicende legate ai superpoteri si sono legate a dinamiche comuni, quotidiane, facendo sì che ognuno potesse immedesimarsi con i protagonisti.

La fortuna della prima stagione di Noi Siamo Leggenda può dunque essere salutata con applausi scroscianti. Come anticipato, l’ottimo risultato ha aperto vari scenari in relazione alla possibile realizzazione della seconda stagione. Per il momento tutto tace ma è la stessa trama ad offrire un assist per chi spera che possa esserci un seguito. Il finale aperto è un fattore determinante; potrebbe infatti essere la base su cui costruire il secondo capitolo del titolo.

