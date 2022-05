Noi siamo tutto/ Su Rai 1 il film con Amandla Stenberg

Noi siamo tutto, il film di Rai 1 diretto da Stella Meghie

Noi siamo tutto andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25 di oggi, mercoledì 11 maggio. Everything è stato girato nel 2017 da Stella Meghie ed è un adattamento cinematografico del romanzo di Nicola Yoon. La sceneggiatura è di J. Mills Goodloe; i produttori sono Elysa Dutton e Leslie Morgestein; la casa di produzione è la Metro-Goldwyn-Mayer, Alloy Entertaiment; la fotografia è di Igor Jadue-Lillo; il montaggio è di Nancy Richardson e le musiche sono di Ludwig Göransson.

Nel cast del film Noi siamo tutto, troviamo Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Ana de la Reguera e molti altri ancora.

Noi siamo tutto, la trama del film: una diciottenne affetta da…

La protagonista di Noi siamo tutto è Maddy Whittier, diciottenne, affetta da una immunodeficienza combinata che non le permette di muoversi e stare fuori casa. Infatti, è bloccata dentro quattro mura e non interagisce con il mondo esterno. Maddy trascorre molto tempo nella sua camera, guardando fuori dalla finestra e fantasticando a volte su come sarebbe la sua vita se potesse uscire e muoversi come tutti gli altri, altre su come sarebbe se si buttasse di sotto. Un giorno, si accorge che nella casa accanto ci sono dei nuovi vicini e si innamora di Olly, un ragazzo che la ricambia. I due cominciano a scriversi e a vedersi, finchè una sera la ragazza chiede al giovane di portarla al mare, alle Hawaii.

Trascorsa la giornata al mare, Maddy si ammala ed è costretta ad andare in ospedale, a Maui, per poi tornare a casa. La ragazza teme di aver rovinato la vita a Olly e non vuole più vederlo e sentirlo. Nel frattempo, lui se ne va con la sorella e la madre, che ha divorziato dal marito, a New York. La vita di Maddy tuttavia muta radicalmente non appena riceve un messaggio dal medico dell’ospedale di Maui che le rivela di non avere l’immunodeficienza. In realtà la ragazza sta benissimo e la malattia è un’invenzione della madre per tenerla con sè dopo aver perso l’altro figlio e il marito in un mortale incidente d’auto. La ragazza perdona la madre ma parte per New York, dove vive Olly. I due ragazzi torneranno insieme?

