Noi (Us)/ Su Italia 1 il nuovo film horror di Jordan Peele

Noi (Us), film di Italia 1 con l’attrice Lupita Nyong’o

Noi (Us) va in onda oggi, 1° febbraio 2022, a partire dalle ore 21,20 su Italia 1. La regia è affidata a un nuovo fenomeno dell’horror, Jordan Peele. Protagonista assoluta è l’attrice messicana con natali kenyoti Lupita Nyong’o, il secondo premio Oscar assoluto per l’Africa nella categoria Miglior attrice con il film ’12 anni schiavo’, prima assoluta se consideriamo la pelle nera in quanto Charlize Theron nasce sì nel Sudafrica, ma non può essere di certo rappresentativa del continente come la Nyong’o. Nella carriera dell’attrice altri film di successo e ricordiamo anche ‘Star Wars: Il risveglio della Forza’ nel ruolo di Maz Kanata che bisserà in ‘Star Wars: Gli ultimi Jedi’ e ‘Star Wars: L’ascesa di Skywalker’, ma, sci fi targato Lucas a parte, l’attrice merita di essere citata anche per ‘Queen of Katwe’ diretta da Mira Nair.

Noi (Us), la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Noi (Us). Alla metà degli anni ’80, la giovane Adelaide Thomas va in vacanza in California, a Santa Cruz, con la famiglia. Perde la parola in seguito ad un fatto angoscioso: nella città balneare c’è un Luna Park e Adelaide, nel labirinto degli specchi della casa degli orrori, incontra una sosia perfettamente uguale a lei che le parla da uno specchio.

La sorpresa e il terrore sono talmente forti che da quel momento dovrà ricorrere alle terapie per cercare di ritrovare la parola, si chiude nel suo mondo e lì rimane. Passa il tempo, Adelaide diviene donna, compone la sua famiglia assieme al marito, Gabe, e con i figli decide di tornare nello stesso posto del trauma per rivivere la sua infanzia e trovare la sua catarsi. Ma il terrore non è svanito e attende la donna per una definitiva resa con l destino e l’aldilà.

Il trailer del film Noi (Us)

