NoiPa, cedolino emissione speciale 18 giugno 2019/ Accredito supplenti-volontari VV.F

NoiPa, importanti novità per supplenti e volontari VV.F: come riportato dal portale, oggi mercoledì 26 giugno è la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 18 giugno per il personale supplente breve e saltuario e i volontari VV.F. La comunicazione riguarda tutti coloro che hanno contratti che alla data del 18 giugno 2019 sono stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa. La nota evidenzia che, come previsto dalla normativa SEPA, gli istituti di credito possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno. Ma non si sono placate le polemiche relative ai pagamenti del mese di maggio 2019: previsto per il 28 maggio, molti supplenti hanno lamentato di non aver ricevuto l’accredito dello stipendio.

NOIPA, OGGI DATA DI ESIGIBILITA’ PER SUPPLENTI E VOLONTARI VV.F

NoiPa ieri ha diramato la nota sui canali social a proposito della data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale e sono stati diversi i supplenti brevi e saltuari che hanno protestato per quanto accaduto il mese scorso: molti dipendenti hanno trovato la dicitura «risorse in via di assegnazione da parte del Miur» e hanno chiesto spiegazioni. Questa la spiegazione di NoiPa: «Il processo di assegnazione delle risorse non dipende da NoiPA, quindi non possiamo fornire tempistiche. NoiPA verifica settimanalmente la capienza sul capitolo e, non appena sono presenti le risorse, provvede a liquidare il contratto con la prima emissione utile». Il portale ha inoltre evidenziato che «il MIUR, di norma, provvede a integrare le risorse due volte al mese» e che «eventuali comunicazioni sul pagamento saranno date tramite i canali ufficiali (pagina Facebook e portale NoiPA)»

