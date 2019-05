NoiPa, cedolino giugno 2019/ Stipendi, aumenti in arrivo per la scuola?

NoiPa ha pubblicato nelle scorse settimane un avviso riguardo gli aumenti degli stipendi previsti per il mese di giugno 2019. In realtà, si tratta di una corretta applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale, perché i veri e propri aumenti deriveranno dal rinnovo contrattuale. In attesa che gli aumenti degli stipendi sperati arrivino, nel cedolino di giugno ci sarò l’indennità di vacanza contrattuale, che sarà erogata in base al grassone di appartenenza. Nei mesi di aprile e maggio invece è stata erogata come unico gradone, invece a giugno saranno pagati anche gli arretrati spettanti. E questo significa che per qualcuno ci sarà qualche euro in più nell’importo stipendiale. Ma è bene ricordare che anche a giugno saranno applicate le addizionali regionali e comunali. Il ministro dell’Istruzione Bussetti intanto ha rassicurato sulle intenzioni del governo di apportare veri aumenti con il rinnovo del contratto della scuola.

NOIPA STIPENDI: A GIUGNO ACCREDITO ANTICIPATO AL 21

Per alcuni insegnanti e ATA l’indennità di vacanza contrattuale potrà aumentare di qualche euro. Si calcolerà, come riportato da Orizzonte Scuola, lo 0,42 per cento in base alla fascia stipendiale di anzianità in cui si è attualmente inseriti. A proposito di mondo scuola, lo stipendio del mese di giugno per il personale con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 30 giugno o 31 agosto sarà accreditato con due giorni di anticipo, venerdì 21. L’importo dello stipendio, sempre secondo quanto riferito dal sito Orizzonte Scuola, sarà invece visualizzatile su NoiPa dal primo giugno, accedendo a “consulta pagamenti”, nell’area riservata. Il cedolino invece sarà caricato qualche giorno prima dell’emissione. Perché il pagamento avverrà in anticipo? Il 23, giorno usuale per l’accredito, è domenica, quindi si anticipa al giorno lavorativo antecedente, che in questo caso è venerdì 21 giugno.

