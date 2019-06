NoiPa, cedolino giugno 2019/ Stipendi e la nuova App per consultare i pagamenti

Dall’1 giugno nell’area riservata di NoiPa è disponibile l’importo dello stipendio: è visualizzabile accedendo a “Consulta pagamenti”. Il cedolino di giugno invece sarà caricato qualche giorno prima dell’emissione. Intanto ci sono importanti novità: è arrivata la prima applicazione mobile, con cui avere a portata di mano cedolino e certificazione unica, restando costantemente aggiornati con le notizie pubblicate sul sito NoiPa. È stato quindi introdotto un sistema a portata di click: l’app è gratuita ed è disponibile su Google Play e App Store. L’applicazione dispone di quattro funzioni principali: attraverso un menu di facile navigazione, si può scegliere tra “cedolini”, “certificazioni uniche”, “notizie” e “assistenza”. L’App ufficiale NoiPa, a differenza di quelle non autorizzate, garantisce la completa sicurezza delle informazioni trasmesse e la privacy di ogni utente. Su Facebook poi NoiPa ha ricordato una novità: si può accedere all’app anche tramite verifica biometrica, cioè con impronta digitale o con riconoscimento facciale.

NOIPA, CEDOLINO GIUGNO 2019: STIPENDI E PICCOLI AUMENTI

Ma intanto tra i dipendenti pubblici, in particolare quelli del comparto scuola, c’è grande attesa riguardo gli stipendi NoiPa di giugno 2019 perché subiranno una modifica. Ci saranno infatti piccoli aumenti per l’indennità di vacanza contrattuale, che ad aprile era avvenuta senza differenziazioni in base all’anzianità di servizio. A tal proposito ci sono aggiornamenti dal portale: NoiPa ha spiegato che da giugno l’IVC negli stipendi sarà calcolata in base all’anzianità di servizio per il personale scuola. «Contestualmente, saranno liquidati eventuali arretrati relativi ai mesi di aprile e maggio 2019». E questo vuol dire che insieme all’indennità di vacanza contrattuale, a partire da giugno saranno corrisposti anche gli arretrati degli ultimi due mesi. Ma è bene ricordare che si tratta di piccoli importi. A luglio comunque è previsto un ulteriore aumento dell’indennità di vacanza contrattuale.

