Noipa, cedolino luglio 2019/ Stipendi e pensioni: calendario, rimborsi e novità

Con l’inizio del nuovo mese per molti assistiti NoiPa è giunto il momento di pensare al cedolino e allo stipendio di Luglio 2019. Già dal mese scorso sono state annunciate importanti novità sia sul piano degli stipendi che delle pensioni. Il portale NoiPa ha infatti introdotto interessanti novità al fine di estendere la propria platea di dipendenti della Pubblica Amministrazione che potrà fare ricorso alla piattaforma ed al tempo stesso ha assicurato per il futuro prossimo una serie di servizi. Tra le previsioni, infatti, ci sarebbe la possibilità ad esempio di procedere con la gestione delle proprie presenze anche nella modalità di rilevazione biometrica. Importanti novità sono attese anche sul piano delle pensioni, ovvero in merito alle modalità informatiche per le detrazioni e i contributi versati ai fini pensionistici. Tali novità andranno di pari passo con l’invecchiamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione anche in vista del numero di lavoratori statali (si stima circa 500 mila) che andranno in pensione nei prossimi 3-4 anni. In tanti di loro potranno usufruire della pensione anticipata quota 100. Nel mese di luglio sono poi previsti anche diversi conguagli per quanto riguarda il modello 730, anche se manca al momento una conferma sul portale NoiPa: come già spiegava però il sistema gestito dal Mef, «il conguaglio fiscale viene applicato dalla rata di luglio in poi. Tuttavia l’applicazione dipende dai tempi entro cui è stato trasmesso il modello 730 all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, infatti, elabora progressivamente i modelli ricevuti e successivamente invia i dati a NoiPA per applicare il conguaglio». (a cura di Emanuela Longo e Niccolò Magnani)

CEDOLINO STIPENDI NOIPA: IL CALENDARIO DEL MESE

Dopo la novità degli scorsi mesi che inseriva il cedolino caricato sul NoiPa all’inizio del mese e non più qualche giorno prima l’accredito ufficiale, non è ancora dato sapere quale sarà il giorno in cui i vari lavoratori della PA potranno trovare sul proprio profilo personale online il cedolino stipendi e la rinnovata situazione della futura pensione. Di norma comunque è la prima settimana di luglio il momento in cui NoiPa carica tutti i dati disponibili in attesa che il calendario del mese di luglio divenga realtà nei prossimi giorni: per i supplenti brevi e saltuari e per i Volontari dei Vigili del Fuoco, il pagamento è previsto attorno al 18 del mese mentre la rata ordinaria dello stipendio avverrà tra il 23 e il 24 luglio prossimo, esattamente come avvenuto nel mese di giugno appena passato. Per ogni possibile novità e per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sullo status dei vari cedolino, è sempre consigliabile seguire le varie notifiche sull’app ufficiale o visitare di frequente l’area personale del sito NoiPa.

