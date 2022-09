NoiPa, cedolino ottobre 2022 e date pagamenti/ Da domani arretrati vigili del fuoco…

I cedolini NoiPa relativi agli stipendi del mese di ottobre 2022 saranno disponibili per i dipendenti della Pubblica amministrazione dal 18 del prossimo mese sul sito dell’Inps. Ma nel frattempo è stata definita la programmazione degli accrediti delle somme che spettano ai vari comparti della Pa. Ad esempio, si comincia il 24 ottobre, quando è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione. Invece mercoledì 26 ottobre è previsto il pagamento della rata ordinaria che riguarda il comparto Sanità.

Da giovedì 27 ottobre invece scatta il pagamento delle rate per il personale supplente breve e salutario del settore scuole, oltre che per il personale dei vigili del fuoco, che sono rientrate nell’emissione speciale prevista nella metà del mese. Quindi, per visualizzare i cedolini NoiPa relativi agli stipendi di ottobre 2022, bisognerà collegarsi sul sito dell’Inps.

NOIPA, DAL BONUS 150 EURO AGLI ARRETRATI…

Invece Informazione Scuola conferma che il bonus 150 euro introdotto dal governo Draghi con il decreto Aiuti ter sarà pagato per i dipendenti della Pubblica amministrazione con il cedolino invece di novembre 2022. Infatti, NoiPa quando predisporrà il pagamento degli stipendi provvederà a segnalare il reddito annuale del lavoratore. Se questo sarà sotto la soglia dei 20mila euro l’anno, verrà erogato in automatico il bonus 150 euro da NoiPa.

Per quanto riguarda invece i vigili del fuoco, NoiPa ha comunicato con una nota ufficiale la data di esigibilità degli arretrati relativi all’aumento delle voci stipendiali per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. NoiPa ha fatto sapere che la data di esgibilità degli arretrati relativi all’aumento di tali voci dello stipendo è martedì 27 settembre, quindi domani. Da questa data in poi, il personale dei vigili del fuoco, dunque, potrà esigere quanto dovuto che copre l’arco temporale di tre anni. Precisiamo che gli arretrati comprendono aumenti stipendio, dell’indennità mensile, di quella di rischio, di retribuzione di rischio e incremento posizione.

