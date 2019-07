NoiPa, cedolino stipendi luglio 2019/ Sito down per manutenzione straordinaria

NoiPa ancora down. Si sono protratti i lavori sul sito che gestisce dati e pagamenti degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni. Nei giorni scorsi NoiPa aveva anticipato che ci sarebbe stata un’interruzione del servizio dalle 8 di oggi, lunedì 15 luglio 2019, ma ancora nel pomeriggio le funzionalità non risultato raggiungibili. NoiPa ha quindi confermato i disservizi e diramato un messaggio per gli utenti che usufruiscono del portale. «Stiamo lavorando per ripristinare i servizi del portale NoiPA nel più breve tempo possibile». I problemi sul sito non impediscono ai dipendenti pubblici di visualizzare cedolini, CU e pagamenti. Ciò è infatti possibile accedendo tramite l’app messa a disposizione. «Vi informeremo non appena il portale tornerà nuovamente accessibile in tutte le sue sezioni. Ci scusiamo per il disagio», così si conclude il comunicato di NoiPa pubblicato sui social.

NOIPA DOWN: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In effetti ci si è resi subito conto oggi che qualcosa non andava sul portale. L’interfaccia grafica del sito era irroconiscibile: niente grafica e il link di accesso alla piattaforma per l’utente non era collocato al solito posto, cioè in alto a destra, bensì in alto e al centro della pagina principale. La ragione risiede appunto nei lavori di manutenzione ai servizi. Problemi momentanei, come hanno precisato i responsabili della comunicazione. Quel che però ha fatto riflettere gli utenti è il fatto che non sia stata specificata una tempistica precisa sui tempi necessari per concludere tale manutenzione. Solitamente infatti prevedono una data e ora di inizio e di fine intervento, invece il comunicato lascia quasi al caso l’ora della conclusione. E questo ovviamente non ha fatto piacere ai dipendenti della Pubblica amministrazione, che però si sono riversati sull’app lanciata da NoiPa per prendere visione dei cedolini e dei pagamenti.

