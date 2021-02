NoiPa, cedolino stipendio febbraio 2021/ Calendario pagamenti per tutti i comparti

È disponibile il calendario dei pagamenti del cedolino NoiPa di febbraio 2021. L’iter non è cambiato, questo vuol dire che in questo mese non ci sarà nessun anticipo della rata ordinaria. Questo cedolino però include il conguaglio fiscale, quindi potrebbero esserci cifre al ribasso o al rialzo. Ma entriamo nel merito delle emissioni e dei pagamenti degli stipendi previsti per i cedolini NoiPa, come appunto da calendario. Si comincia giovedì 17 febbraio 2021 con l’emissione speciale per il personale supplente breve (compreso quello N19-Covid) e saltuario della Scuola, ma anche personale volontario dei vigili del fuoco. Invece entro il 19 febbraio scatta il pagamento emissione speciale del 25 gennaio.

A tal proposito nei giorni scorsi NoiPa ha annunciato una nuova emissione per il personale supplente della scuola con esigibilità garantita entro il 19 febbraio. Trattasi di 43.303 ratei di contratto che alla data del 21 gennaio sono stati autorizzati dalle segreterie scolastiche per i quali è stata già verificata disponibilità fondi.

NOIPA, CALENDARIO PAGAMENTI PER SICUREZZA E SANITÀ

Martedì 23 febbraio invece, secondo il calendario NoiPa, è previsto il pagamento della rata ordinaria comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o con contratto annuale). Per quanto riguarda il pagamento della rata ordinaria comparto Sanità, questo scatta giovedì 25 febbraio. Il giorno successivo è in programma il pagamento rata per il personale Supplente Breve e Saltuario (compreso N19-Covid) della scuola e personale volontario dei Vigili del Fuoco in relazione all’emissione del 17 febbraio. Si precisa, come riportato da Scuola Informa, che i cedolini stipendiali saranno disponibili in formato pdf entro la data di pagamento. D’altra parte, nel corso del mese di febbraio NoiPa darà ulteriori notizie in merito ad emissioni e accrediti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA