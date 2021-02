NoiPa, oggi emissione speciale: ecco per chi/ Domani esigibilità pagamenti supplenti

Ci sono novità importanti per quanto riguarda NoiPa. Sul portale è stato, infatti, pubblicato oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, un avviso che riguarda gli stipendi del personale scolastico supplente. L’esigibilità dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 25 gennaio è stata anticipata a domani, giovedì 18 febbraio 2021. Nell’avviso NoiPa ricorda che bisogna accedere nell’area personale del portale, dove è disponibile il self service “Contratti scuola a tempo determinato”, dove ogni amministrato può verificare lo stato di elaborazione del proprio contratto. A tal proposito, è bene ricordare che gli istituti di credito, in virtù di quanto previsto dalla normativa SEPA, possono eseguire gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00:00 alle 24:00 del giorno di valuta. Le novità non finiscono qui: oggi, infatti, è prevista un’altra emissione. Saranno elaborati i contratti autorizzati dalle segreterie scolastiche, per i quali il sistema della Ragioneria Generale dello ha verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa.

NOIPA, OGGI EMISSIONE SPECIALE SUPPLENTI E ATA

Per quanto riguarda l’emissione speciale NoiPa di oggi, mercoled’ 17 febbraio 2021, questa riguarda gli stipendi dei supplenti docenti e Ata. È bene però sottolineare che alla data di emissione non corrisponde quella di accredito, cioè il pagamento dello stipendio. L’emissione odierna riguarda, quindi, gli stipendi dei supplenti Covid e quelli brevi e temporanei, ma non per tutti. Lo ha chiarito una nota ministeriale del 4 febbraio, secondo cui sono inclusi solo i ratei autorizzati entro le ore 18 del 13 febbraio. Il pagamento generalmente avviene ad almeno 10 giorni dall’emissione, ma NoiPa in ogni caso avvisa sempre riguardo la data esatta, e lo fa con qualche giorno di anticipo. Quindi, farà lo stesso per quanto riguarda questo pagamento degli stipendi NoiPa legato alle emissioni speciali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA