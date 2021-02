NoiPa, servizi sito non disponibili/ Ma emissione supplenti scuola: data esigibilità

Problemi per NoiPa. In queste ore non è possibile usufruire dei servizi del portale, in quanto sono «temporaneamente indisponibili». Questo il messaggio che compare su NoiPa in queste ore. Sul sito si parla di «attività di manutenzione straordinaria», per la quale il sito è temporaneamente fuori servizio. «Ci scusiamo per il disagio», si legge ancora sul sito. Il problema comunque dovrebbe risolversi a breve. Non è comunque l’unica comunicazione importante che ha fornito in queste ore. Oggi, infatti, ha diffuso un comunicato in cui parla della nuova emissione per il personale supplente della scuola.

Ne è stata effettuata una nuova e l’esigibilità è garantita entro il 19 febbraio. «Sono stati elaborati i 43.303 ratei di contratto», autorizzati il 21 gennaio dalle segreterie scolastiche, per i quali c’è stata la verifica da parte del sistema della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla disponibilità dei fondi sui relativi capitoli di spesa.

NOIPA,EMISSIONE SUPPLENTI SCUOLA: DATA ESIGIBILITÀ

«L’esigibilità è garantita entro venerdì 19 febbraio», ribadisce NoiPa nel comunicato sulla nuova emissione per il personale supplente della scuola. Inoltre, suggerisce di entrare nell’area personale del sito, dove è disponibile il self-service “contratti scuola a tempo determinato”. Qui ogni amministrato ha la possibilità di verificare lo stato di elaborazione del proprio contratto. Tutti i contratti che risultano attualmente avere come stato “autorizzato pagamento” sono stati liquidati. Quando invece il contratto assume lo status di lavorazione “liquidato”, allora viene indicata la data effettiva di esigibilità. Dunque, NoiPa nella nota ricorda che gli istituti di credito, in virtù di quanto previsto dalla normativa SEPA, possono eseguire gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del giorno di valuta. nel frattempo si spera si concluda presto l’attività di manutenzione straordinaria.



