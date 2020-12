NoiPa, stipendio dicembre per docenti/ Pagamenti in arrivo: per contratti Covid…

Novità importanti da NoiPa: domani, martedì 15 dicembre 2020, è la data prevista per l’esigibilità dello stipendio di dicembre per i docenti in tutta Italia. Lo ha annunciato proprio il sistema che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione per gestire i processi riguardanti il personale della Pubblica Amministrazione. Pertanto, con lo stipendio relativo al mese di dicembre è in arrivo per professori e maestre anche l’accredito della tredicesima che spetta al corpo docente, oltre che al personale Ata, con contratto a tempo indeterminato e determinato, al 30 giugno o 31 agosto. Invece per i contratti Covid, quindi coloro che sono stati assunti in corsa a causa dell’emergenza sanitaria, la data dei pagamenti è quella di oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Per loro è prevista un’emissione speciale oggi, quindi i pagamenti dovrebbero arrivare entro fine mese. Ma NoiPa fa sapere anche che oggi saranno pagati i ratei autorizzati fino all’11 dicembre 2020 alle ore 2020, tra cui quelli relativi al mese di novembre.

NOIPA, PAGAMENTI STIPENDIO DOCENTI IN ARRIVO

Per quanto concerne invece i ratei che sono stati autorizzati dopo l’11 dicembre, NoiPa fa sapere che i relativi cedolini saranno liquidati a chi ne ha diritto nel corso del prossimo anno. Nel merito è intervenuto anche il sindacato Flc Cgil che, come riportato dal Corriere della Sera, ha spiegato che con questa nuova emissione speciale «dovrebbero essere sistemati i pagamenti che erano rimasti insoluti». Ma hanno anche espresso la speranza che «con questa i lavoratori possano finalmente ricevere, prima delle festività natalizie, le liquidazioni stipendiali spettanti assieme a tutti gli arretrati». Quello degli stipendi dei docenti è ormai un caso noto quanto spinoso. Gli ultimi dati sulle retribuzioni dei docenti italiani sono quelli indicati nello studio “Education at glance 2020”, secondo cui il salario medio per un maestro delle elementari è di 31.677 euro all’anno, alle medie 33.972 euro, alle superiori un professore percepisce 36.297 all’anno, in tutti e tre i casi meno della media.



