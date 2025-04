NOIPA STIPENDIO DOCENTI, LE ULTIME NOVITÀ

Buone notizie per chi è interessato a NoiPA stipendio docenti, perché i disservizi registrati nella giornata odierna dalla piattaforma sono terminati. A comunicarlo è stato lo stesso sistema informatico che si occupa della gestione dei dati e dei processi amministrativi che riguardano il personale della PA. Dopo la sospensione dei servizi, oggi il sistema è tornato a pieno regime, visto che “le attività di miglioramento” sono state portate a termine con successo.

Cedolino NoiPa aprile 2025: quando sarà visibile?/ Per prof e ATA previsti alcuni aumenti: le cifre

Pertanto, i servizi accessibili nell’area personale del sito e dell’applicazione NoiPA sono nuovamente disponibili, così come l’assistenza. In ogni caso, durante le giornate dell’intervento, sono stati comunque disponibili due servizi, quello per la consultazione dei cedolini e delle certificazioni uniche, così come la sezione della gestione giuridico-economica delle presenze, per quanto riguarda gli operatori delle aziende sanitarie e ospedaliere.

MADE IN ITALY/ Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, “fare” la bellezza rende felici

NOIPA, IL CALENDARIO DELLE EMISSIONI PER QUESTO MESE

In questa sede vi segnaliamo le date importanti del calendario delle emissioni NoiPA di questo mese: oggi è visibile l’importo netto dello stipendio, il 14 aprile i supplenti brevi saranno pagati a copertura delle situazioni urgenti. Ma è prevista un’emissione anche il 18 aprile, in questo caso per incarichi temporanei a scuola o situazioni non coperte dalle emissioni ordinarie. Il 23 aprile scatta il pagamento di tutti i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Infine, il 28 aprile è la data del pagamento degli stipendi di coloro che hanno contratti flessibili o saltuari nel mondo della scuola.

MISMATCH & LAVORO/ Il doppio risultato di Next per imprese e lavoratori stranieri

LE ULTIME POLEMICHE

Sui social però crescono le lamentele per gli importi degli stipendi NoiPA di questo mese visto che non sono poi così diversi rispetto a quelli di marzo,. In virtù dell’indennità di vacanza contrattuale, in molti si aspettavano di più, ma probabilmente non è noto che si tratta di importi irrisori e in quanto tali impercettibili.

Inoltre, sono attesi gli arretrati del taglio del cuneo fiscale: secondo CISL scuola e altre sigle sindacali, l’accredito ci sarà questo mese, ma non lo si evince dai netti. Le ipotesi sono tre: potrebbe essere previsto un cedolino a parte, gli importi sono più bassi del previsto, visto che dipendono dal reddito, in terzo luogo potrebbero tardare. Conviene allora aspettare che il cedolino sia disponibile per scoprire tutti i dettagli.