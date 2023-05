Noise e Mazzoli, gaffe della regia all’Isola/ Spoilerata la sorpresa delle mogli: “Ma sono qui?”

Gaffe della regia con Paolo Noise e Marco Mazzoli: spoilerato l’arrivo delle mogli all’Isola dei Famosi 2023

La sorpresa tanto attesa e sperata da Paolo Noise e Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023 è finalmente arrivata. Peccato però che la regia abbia quasi rovinato tutto, spoilerando prima del tempo la presenza delle loro mogli in Honduras. È accaduto tutto in pochi secondi, ma la gaffe non è rimasta inosservata né ai due concorrenti, né al popolo del web. Marco e Paolo sono stati inizialmente chiamati in postazione nomination, dove Ilary Blasi ha scambiato con loro qualche parola. La conduttrice stava quindi per mandare in onda un filmato riassuntivo dei giorni difficili vissuti questa settimana e delle parole spese per le rispettive mogli quando c’è stato un problema.

Paolo Noise e Marco Mazzoli scoprono la sorpresa delle mogli prima del tempo

Le facce di Paolo e Marco sono improvvisamente apparse basite, molto sorprese dopo aver visto qualcosa nello schermo posto di fronte. Cosa sia apparso in schermo sono proprio loro a svelarlo: “No, ma chi sono? Ho visto mia moglie!” ammette Mazzoli. Accortasi dell’errore, la regia toglie immediatamente l’immagine che Marco richiede a gran voce. Ilary Blasi cerca di metterci una pezza, mandando in onda il filmato e cambiando argomento ma ormai il danno è fatto.

