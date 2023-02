Nokia G22, primo smartphone con kit di riparazione/ Si potrà aggiustarlo in casa

Nokia ha presentato nelle scorse ore uno smartphone più unico che raro. Di fatto si tratta di un dispositivo che potrà essere riparato direttamente dall’utente e che prevedrà un kit di riparazione per appunto ovviare ad eventuali problemi riscontrati. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, Nokia ha annunciato la novità in occasione del MWC, il Mobile World Congress di Barcellona che si è aperto ieri, una delle fiere più importanti per quanto riguarda la tecnologia ed in particolare gli smartphone.

Nell’occasione Nokia ha presentato tre diversi nuovi telefoni, leggasi Nokia G22, C22 e C32, e a catturare l’attenzione è stato senza dubbio il primo modello. Il Nokia G22 è infatti venduto in collaborazione con iFix.it, comunità molto attenta alla riparazione dei dispositivi, e che fornisce appunto un kit per riparazione con tanto di scocca in plastica riciclata al 100%. “Il nuovo Nokia G22 è costruito appositamente per essere eventualmente riparato comodamente da casa in modo da poterlo tenere e utilizzare ancora più a lungo”, ha detto Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global, gruppo a cui appartiene Nokia.

NOKIA G22 VENDUTO CON KIT DI RIPARAZIONE E DA QUEST’ANNO IL 5G…

Il G22 presenterà tra l’altro un costo molto interessante, meno di 200 euro, mentre il kit di montaggio e i pezzi di ricambio (venduti a parte) saranno disponibili sul sito ufficiale di iFixit.com in Europa, e saranno compresi di display, batteria e porta di ricarica. Nokia ha fatto sapere anche che nel corso di quest’anno la produzione dei dispositivi Nokia si sposterà in Europa, rendendola così la prima azienda a produrre smartphone 5G nel Vecchio Continente.

“Siamo molto lieti di annunciare questo primo passo nel nostro percorso di trasferimento della produzione di dispositivi 5G in Europa. Il marchio Nokia ha una lunga storia di successi nel mercato europeo e con questa mossa continueremo a rafforzare la nostra posizione di unico grande fornitore europeo di smartphone”, ha detto Jean-Francois Baril, Co-Founder, Chairman and Ceo di HMD Global.

