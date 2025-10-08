Il dramma di Celeste una donna di Nola che vive nel terrore dopo che il suo ex, che l'ha massacrata di botte, continua a passare sotto casa sua

È una vicenda drammatica quella di Celeste, una donna di Nola che è stata massacrata di botte dall’ex. L’ha pestata selvaggiamente davanti ai figli, finendo in ospedale e sotto i ferri per inserire una protesi all’occhio malmenato. Il problema è che è stato attivato il codice rosso, come in questi casi, ma l’ex continua a essere libero e quindi con la possibilità di aggredire in qualsiasi occasione l’ex compagna.

Dopo un lungo periodo di maltrattamenti, la donna ha trovato la forza di denunciare: “Ci sono stati tanti altri episodi che non ho mai avuto il coraggio di denunciare e adesso sto prendendo lucidità di quanto subito”, ha raccontato ai microfoni di Storie Italiane. L’inviato del talk di Rai Uno, Vito Francesco Paglia, ha aggiunto: “Nel momento in cui non eravamo collegati, il suo ex è passato qui sotto, a poche decine di metri, davanti a casa sua. Quindi la rete che dovrebbe proteggere Celeste, a parte la famiglia e gli amici che non hanno un ruolo come la polizia giudiziaria… la Procura di Nola sta indagando e c’è il segreto istruttorio, ma vogliamo delle risposte”.

Celeste ha poi preso la parola dicendo: “Non vi so spiegare come sto vivendo questa situazione, non so dove trovare la forza per parlare, per stare qui, non so se ne sarò capace. Le udienze che ho vissuto – dice riferendosi all’inizio del processo – sentirsi dire che io sono violenta e pericolosa… non riesco a sopportare il peso di questo processo, si vogliono quasi invertire i ruoli”. Celeste è stata pestata davanti ai figli: “Ciò che hanno visto le figlie lo ricordano. Dopo il primo incontro avuto in ambiente protetto col padre, mi hanno detto che papà era bugiardo e che loro avevano visto, nonostante dicesse che dormivano. Io voglio che abbiano un rapporto col padre ma…”.

NOLA, CELESTE MASSACRATA DALL’EX: LE DURE PAROLE DI ELEONORA DANIELE

Eleonora Daniele commenta: “L’aggressore potrebbe fare male a Celeste quando cavolo gli pare, e lo dico con un senso di fallimento”.

“A Celeste è stato proposto di spostarsi con i figli in una casa protetta, ma vi pare normale che una donna e i figli debbano lasciare la propria vita e la propria rete sociale perché un uomo viene lasciato libero di andare dove gli pare, passare davanti agli occhi di Celeste e nessuno pone un divieto di avvicinamento, un braccialetto elettronico, un codice rosso attivato in maniera blanda… questo è un atto di denuncia pubblica”.



NOLA, CELESTE MASSACRATA DALL’EX, IL COMMENTO DI FRANCESCO EMILIO BORRELLI

Infine, le dichiarazioni di Francesco Emilio Borrelli di AVS, che si sta attivando per aiutare Celeste: “La vicenda che ha subito Celeste… risulta agli atti l’unica persona offesa. È stata in ospedale ed ha messo una protesi sotto l’occhio per i colpi subiti. L’aggressione è avvenuta a marzo e, dopo mesi di silenzio, ha chiesto la solidarietà pubblica. Possiamo mai immaginare che una persona che ha picchiato selvaggiamente Celeste davanti ai figli possa andare dove vuole? È una violenza psicologica: lui passa là sotto per farsi vedere e notare, nessuno glielo vieta e lui può fare quello che vuole”.

E ancora: “Io sto sollecitando una richiesta di comprensione della protezione di questa donna. Ho chiesto al magistrato di sapere se ci sono provvedimenti di protezione, gli ho detto che sono preoccupato del fatto che questa donna potrebbe essere vittima di nuove violenze. Se a questa donna succede qualcosa, non possiamo dire che non lo sapevamo, e chi ne risponderebbe?”. Quella di Celeste sembra una delle molteplici storie di violenza a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e che si sono concluse in maniera tragica. La speranza è che le istituzioni possano intervenire prima che sia troppo tardi, evitando un nuovo femminicidio. Speriamo che chi di dovere agisca il prima possibile.