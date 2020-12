NOLEGGIO AUTO/ La convenienza di Outlet NLT, il nuovo progetto di Auto No Problem

È una vetrina digitale destinata a raccogliere le occasioni più interessanti relative al noleggio auto. L’Outlet del Noleggio a Lungo Termine è l’ultima iniziativa di Auto No Problem, società specializzata nei servizi di noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali, e verrà lanciata nel 2021. Il progetto è del tutto digitale e completamente self-service con proposte uniche su auto in promozione e in stock.

L’offerta risponde principalmente alle esigenze di liberi professionisti e privati. Le occasioni verranno pubblicate rispetto alla disponibilità di veicoli acquistati dai noleggiatori e faranno riferimento a tre categorie.

La prima è costituita da auto in noleggio a lungo termine in promozione grazie a particolari accordi con le case automobilistiche. I veicoli potranno essere personalizzati quanto alla loro configurazione. Un’altra categoria corrisponde invece a vetture in stock con sconti molto vantaggiosi grazie ai volumi di acquisto. La loro configurazione è standard, ma i canoni di noleggio risultano particolarmente competitivi.

La terza categoria è rappresentata da auto usate in noleggio a lungo termine che meritano una seconda vita di noleggio. Vengono coinvolti veicoli con anzianità da 12 a 36 mesi e un chilometraggio massimo di circa 70.000/80.000 km.

L’iniziativa nasce dalla “considerazione del fatto che oggi i privati e i liberi professionisti sono sempre più alla ricerca di vetture a noleggio anche usate e non di prima immatricolazione. Inoltre, le richieste di noleggio auto per privati sono in forte aumento, rispetto alle richieste da parte dei possessori di partita iva, con un numero sempre più ampio di persone che si affidano al web per noleggiare una vettura”, ha affermato in una recente intervista Matteo De Bortoli, Direttore commerciale di Auto No Problem.

Lo scopo dell’Outlet del Noleggio a Lungo Termine di Auto No Problem è “presentare il canone di noleggio più conveniente in assoluto, a prezzi competitivi e con la massima serietà professionale. Vogliamo inoltre portare l’utente finale a concludere il contratto di noleggio in autonomia attraverso processi automatizzati che guidano step by step ogni singola fase, dalle informazioni su come funziona il noleggio auto fino al caricamento dei documenti in modalità self-service per esitare la pratica”.

Una cultura orientata al cliente e una grande attenzione alla customer experience sono del resto i valori fondanti di Auto No Problem, che adotta un approccio customer centric nei processi aziendali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA