Noleggio ebike/ “Tab & Ride”: pagamenti contactless e zero attese senza app

Il noleggio ebike da ora in poi sarà più semplice e veloce. L’integrazione del sistema intelligente di MasterCard, che prende il nome di “Tap & Ride“, consentirà agli utenti interessati ad usufruire del servizio, di poter pagare con un solo click.

Da quando è stato introdotto il bonus per la mobilità, molti utenti stanno preferendo girare in bici e/o usufruire del trasporto pubblico, piuttosto che ricorrere alle automobili e peggiorare l’inquinamento ambientale.

Noleggio ebike: come pagare senza applicazione

Solitamente il noleggio ebike si effettua tramite applicazione. Così come tutti i car sharing, anche quello delle biciclette elettriche prevede una mappa in cui ci sono tutte le bici. Lo sblocco solitamente avviene tramite un pulsante dedicato.

Ma l’innovazione di “Tab & Ride” di MasterCard, consiste nel pagare tramite contactless, e poter iniziare subito la corsa (evitando di perder tempo con l’apertura delle app e l’inserimento di PIN e codici vari).

Per chi vive a Milano e Roma, dovrebbe già conoscere il sistema di pagamento delle metrò (è praticamente uguale), che sfrutta il contactless per accedere ai tornelli. La differenza sta nella posizione del sistema, che nelle ebike si troverà sotto il sellino.

Noleggio ebike senza app: quando arriva in Italia?

Il noleggio delle ebike senza applicazione, almeno in Italia non è ancora arrivato. Anche se pochi giorni fa, in occasione dell’evento tenutosi a Milano “Mastercard Innovation Forum 2023“, Freebike (in collazione con il circuito bancario), ha fatto sapere l’uso di Tab & Ride ne “La Rochelle” in Francia e presso “Lahti” in Finlandia.

Durante il convegno ha parlato il direttore per i prodotti e le soluzioni di MasterCard, Danilo Arosio, il quale ha specificato che ancora non c’è una data ufficiale che ci spieghi quando possa arrivare in Italia.

Tuttavia, siamo sicuri che in questo modo il successo e l’aumento di richiesta per il noleggio delle ebike è assicurato.











