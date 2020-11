Nome di donna/ Trama e curiosità film Rai 1 con Cristiana Capotondi (25 novembre)

Nome di donna va in onda oggi, mercoledì 25 novembre, su Rai 1 alle 21.25. Si tratta di un film del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana e con protagonisti Cristiana Capotondi e Valerio Binasco. Giordana è un regista e sceneggiatore italiano, vincitore di quattro David di Donatello per I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003) e altri premi importanti. Le musiche sono composte da Dario Marianelli, compositore italiano attivo sia nel cinema nostrano sia straniero. Ha ricevuto una nomination al premio Oscar nel 2006 per la miglior colonna sonora per Orgoglio e pregiudizio (Joe Wright) e nel 2008 ha vinto il Golden Globe e il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale con Espiazione (Joe Wright). Nome di donna ha ricevuto diverse candidature, tra cui la nomina come migliore attrice alla Capotondi al Globo d’oro del 2018 e come migliore musica a Dario Marianelli.

Nome di donna, la trama del film

Nome di donna racconta la storia di Nina Martini (Cristiana Capotondi), una giovane donna che da Milano decide di trasferirsi, insieme a sua figlia, in Brianza per cercare lavoro e fortuna. Si stabilisce in una residenza per anziani, in cui sembra trovare la serenità. Tuttavia, ben presto la situazione cambia poiché riceve delle pesanti avance sessuali dal direttore della struttura, Marco Maria Torri (Valerio Binasco). Le colleghe sono a conoscenza di tutto, ma non aiutano Nina, che invece vuole denunciare l’accaduto. Grazie all’aiuto del fidanzato e di capace avvocato (Laura Marinoni) Nina avrà giustizia.

Video, il trailer del film “Nome di donna”

