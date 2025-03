Nome in codice Banshee, film su Italia 1 con Antonio Banderas

Venerdì 14 marzo, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, l’action thriller Nome in codice Banshee. Si tratta di un film del 2022 in prima visione TV e diretto dal regista, produttore e sceneggiatore americano Jon Keeyes.

Il protagonista maschile del fil Nome in codice Banshee è interpretato dal pluripremiato attore Antonio Banderas che lavorerà nuovamente con Keeyes in Clean up crew – Specialisti in lavori sporchi, mentre quello femminile dall’attrice e modella statunitense Jaime King, che abbiamo visto in importanti produzioni come Blow e Pearl Harbor. Nel cast, anche il britannico Tommy Flanagan. La sceneggiatura è di Matthew Rogers, mentre la produzione è di Screen Media Films.

La trama del film Nome in codice Banshee: un ex agente della CIA con una taglia sulla testa

In Nome in codice Banshee, Banshee (Jamie King) è una sicaria a contratto. La donna scopre che l’ex agente della CIA ed ex assassino governativo attualmente in clandestinità Caleb Navarro (Antonio Banderas) è considerato sacrificabile dalla Central Intelligence Agency stessa. Navarro ha, infatti, una taglia di ben 10 milioni di dollari sulla sua testa.

Nel frattempo Anthony Greene (Tommy Flanagan) e la sua violenta banda di criminali sono sulle tracce di Caleb e si aspettano che Banshee dia loro tutte le informazioni di cui necessitano per rintracciarlo velocemente.

Frattanto i vari flashback rivelano le motivazioni per le quali l’ex agente Caleb non è più considerato affidabile dalla CIA e spiegano, inoltre, i diversi dettagli della relazione tra Banshee e Caleb.

L’assassina, comunque, assistita dal suo prezioso hacker informatico, decide presto da che parte stare: si sbarazza dei numerosi addetti alla sicurezza facendosi strada verso l’alto dell’edificio in cerca di Anthony Green.

Quest’ultimo, messo alle strette, tenta di corrompere Banshee col denaro pur di ottenere in cambio informazioni preziose sulla localizzazione di Caleb, ma lei rifiuta e scappa.

La donna, grazie al collaboratore informatico, scopre che Caleb è nel New Jersey. L’uomo, dapprincipio dubbioso, riesce successivamente a convincersi dei buoni intenti di lei. I due, d’altronde, hanno un passato che li accomuna. Infatti era stato Navarro, anni addietro, a istruirla.

Nel mentre gli scagnozzi di Green, assetati di sangue, localizzano l’hacker dell’assassina il quale si svende per denaro rivelando il luogo dov’è nascosto Navarro.

Banshee, però, ha fatto amicizia con Hailey (Catherine Davis), la figlia adulta di Caleb, e i tre si preparano ad affrontare insieme gli uomini di Anthony Green. Caleb rimane alla taverna in New Jersey e Banshee e Hailey si armano in casa con revolver, fucili e granate difendendosi strenuamente dai combattenti specializzati al soldo di Anthony.

Il finale del film Nome in codice Banshee lascia un velo d’incertezza sulla figura del padre di Banshee: è semplicemente deceduto o era stato un traditore sin dal principio?