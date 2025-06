ECCO TUTTI I NOMI DEI COMMISSARI ESTERNI PER L’ESAME DI MATURITÀ 2025: L’ELENCO ONLINE, DOVE TROVARLO

Dopo settimane e ore di attesa, ecco finalmente online i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2025: a due settimane dalla Prima Prova dell’Esame di Stato, i maturando di tutto il Paese potranno ora conoscere i 3 altri membri della Commissione oltre ai propri tre insegnanti interni. In anticipo rispetto allo scorso anno (era stato il 5 giugno la data scelta dal MIM per pubblicare l’elenco ufficiale), è disponibile e online da oggi 4 giugno 2025 il rinnovato Motore di Ricerca per conoscere tutti i nomi dei commissari esterni dell’Esame di Maturità.

Qui il link ufficiale messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (con lentezze al momento dovute alla grande platea di connessi tra i maturandi, ndr) con la struttura e l’elenco già presenti lo scorso anno che vengono confermati: 7 i docenti complessivi nella Commissione d’esame per ogni classe quinta di Maturità, 3 interni, 3 esterni e un Presidente esterno già nominato dal 13 maggio dai singoli Uffici Scolastici Regionali. Fino ad oggi mancava l’accoppiamento tra le singoli commissioni e i Presidenti, con il Motore di Ricerca MIM reso attivo ora sarà possibile completare l’intera Commissione.

COME FUNZIONA L’ELENCO DEI NOMI E GLI “ACCOPPIAMENTI” CON I VARI PRESIDENTI DI COMMISSIONE MATURITÀ

L’elenco dei nomi dei commissari esterni si unisce dunque all’associazione tra Presidenti e singole Commissioni, rendendo di fatto ormai quasi tutto pronto per il via dell’Esame di Maturità con il tema d’italiano il prossimo 18 maggio 2025. Scuola di provenienza, materia e curriculum: questo il materiale a disposizione degli studenti e di chiunque voglia conoscere la composizione delle singole commissioni d’esame in vista del prossimo Esame di Stato.

Al di là della comprensibile “ansia” di conoscere quali saranno i propri commissari – con immaginabili scambi “epistolari” con studenti delle scuole dove provengono i professori esterni – per la scelta delle commissioni è sempre al lavoro il team di lavoro del Ministero selezionando i docenti presenti nell’elenco formatosi dopo le domande su Istanze Online (attive fino allo scorso 9 aprile 2025).

Per quanto riguarda i Presidenti esterni invece l’elenco è formato tra i vari docenti e dirigenti scolastici nei singoli USR regionali: ricordiamo che la presenza dei commissari esterni è un obbligo di servizio che può essere derogato solo in casi eccezionali come malattia e impossibilità motivate da documenti ufficiali. La primissima riunione plenaria delle commissioni “miste” tra esterni e interni è prevista per tutte le scuole d’Italia la mattina del 16 giugno alle ore 8.30: in caso di assenze a quella data, i Presidenti di commissione dovrà sentire l’Ufficio Regionale per le sostituzioni in vista delle prove d’esame di lì a due giorni.