MATURITÀ 2025 ALLE PORTE: NUOVE INDISCREZIONI SULLA DATA DI USCITA DEI COMMISSARI ESTERNI

Maturandi, maturisti e affini: segnatevi sul calendario la data di mercoledì 4 giugno 2025 perché dovrebbe essere quella giusta per scoprire i nomi dei commissari esterni all’Esame di Maturità 2025, al via tra meno di un mese il prossimo 18 giugno con il tema d’italiano. Come ogni anno il “valzer” di date, anticipazioni e “rumors” si conferma per gli inizi di giugno, con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) che per tradizione non ha una data fissa per la comunicazione delle commissioni d’esame.

Nomi commissari esterni Maturità 2025, quando escono e le previsioni/ Dove trovare l'elenco ufficiale

Il motivo è molto meno “intrigante” di quanto si possa pensare: banalmente per comporre le commissioni con le varie disponibilità dei commissari esterni serve un’organizzazione capillare a livello regionale che necessita di cambi e revisioni anche all’ultimo secondo. Di norma però entro la prima settimana di giugno tutti gli studenti prossimi alla Maturità 2025 possono scoprire chi saranno i 3 commissari esterni (più il Presidente) che si aggiungeranno ai già noti 3 “interni” per formare la commissione dell’Esame di Stato 2024-5.

Tracce Maturità 2025, prima prova italiano/ D’Annunzio favorito, ma occhio a Calvino, Svevo e Papa Francesco

Sappiamo già da gennaio quali sono le materie affidate ai commissari esterni (nei licei si tratta di italiano, filosofia e scienze) ma per conoscere i nomi degli effettivi componenti della commissione occorre ancora un piccolo sforzo e sacrificio: secondo il portale molto informato su scuola e Maturità 2025 – “Orizzonte Scuola” – la giornata esatta sarà quella di mercoledì 4 giugno per la pubblicazione di tutti i nominativi, in anticipo rispetto allo scorso anno quando la commissione al completo dell’Esame di Maturità venne diffusa il 5 giugno 2024.

IL MOTORE DI RICERCA PER LE COMMISSIONI E TUTTE LE INFO UFFICIALI SULLA MATURITÀ: ECCO DOVE TROVARLE

Per il resto si conferma l’iter che è stato previsto già negli scorsi anni per scoprire e consultare la commissione d’esame di Maturità: il prossimo 4 giugno – o comunque quando il MIM pubblicherà ufficialmente l’elenco online – basterà collegarsi con il motore di ricerca interno del Ministero dedicato all’Esame di Stato 2024-25, inserendo provincia, indirizzo e istituto. L’iter da seguire è molto intuitivo e ricalca quanto appunto pubblicato negli scorsi anni: qui trovate ad esempio il link al motore di ricerca del 2023-2024, ma è molto probabile che sulla medesima traccia online si snoderà anche il nuovo link.

Esami maturità 2025/ Ministero: “Docenti non in commissione restino a disposizione fino al 30 giugno”

I nomi dei commissari esterni si aggiungeranno così ai commissari interni che dovranno valutare tutte le prove scritte, il colloquio orale e il “Capolavoro” degli studenti (da non confondersi con le “tesine” multidisciplinari di inizio colloquio orale). Per quanto riguarda invece tutte le altre novità e notizie sulla Maturità 2025 resta d’obbligo il portale del MIM sulle discipline d’esame di quest’anno, così come l’homepage sugli Esami di Maturità 2025 dove trovare le informazioni, gli orari e dove saranno pubblicate le tracce delle prove scritte (trovando già oggi le tracce passate per i vari approfondimenti e test).