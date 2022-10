Nominati Grande Fratello Vip 2022: Chi è il preferito del pubblico?/ Antonella…

Nominati Grande Fratello Vip 2022: chi è il preferito del pubblico della settima puntata

Sono otto i concorrenti al televoto che, nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 2022, scopriranno l’esito del televoto. Al termine della scorsa puntata, sono finiti in nomination Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria, Gegia, Giaele De Donà, Pamela Prati, Attilio Romita e Wilma Goich. In casa, sono convinti che questa sera, tra gli otto nominati, ci sarà un nuovo eliminato, ma in realtà, il televoto che si chiuderà questa sera, è al positivo. Alfonso Signorini, infatti, nell’aprire il televoto, ha spiegato che il pubblico avrebbe dovuto scegliere il preferito della serata.

Il vincitore del televoto non solo sarà immune dalla nomination e potrà godersi tranquillamente i prossimi giorni in attesa della prossima puntata, ma avrà un ruolo decisivo sul destino degli altri nominati. Sarà il preferito del pubblico a dover decidere chi salvare e chi mandare direttamente al televoto?

Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis: testa a testa nel televoto della settima puntata del Grande Fratello Vip 2022?

Tra i tanti concorrenti, la favorita del pubblico, nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip 2022, è stata Antonella Fiordelisi che, questa sera, potrebbe vincere nuovamente il televoto. L’ex schermitrice, infatti, è in vantaggio in tutti i sondaggi social ed è in pole per vincere ancora il televoto con una percentuale di voti molto alta. La sorpresa, però, potrebbe essere rappresentata da Alberto De Pisis che, nei sondaggi social, è secondo in classifica.

A tallonare Antonella e Alberto ci sono Pamela Prati ed Edoardo Donnamaria che, però, sono molto distanti dalla Fiordelisi e da De Pisis. Sembrerebbero non avere chance di vincere il televoto, invece, Attilio Romita, Gegia e Wilma Goich. Sarà, dunque, ancora la Fiordelisi la vincitrice del televoto?

