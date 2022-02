Nomination choc al GFVip 2021/ Antonio punito da Basciano, Kabir nominato per il cibo

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 tutti i concorrenti stanno facendo i conti con le ultime nomination prima del grande finale del reality. Tutti i concorrenti, tranne Giucas Casella che non ha scelto il concorrente nel tempo stabilito, hanno cercato di fronteggiare le nomination scegliendo un concorrente piuttosto che un altro anche con motivi futili.

Naturalmente, i più penalizzati durante queste ultime nomination sono gli ultimi arrivati, soprattutto Antonio Medugno che è stato nominato da molti concorrenti in quanto ultimo arrivato e da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano perchè durante la puntata ha accusato la coppia di aver litigato 6 giorni su 7 e di vedere entrambi solo per pochissimo tempo all’interno della casa per interagire con gli altri concorrenti.

Kabir Bedi penalizzato dall’incomprensione con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021

Anche Kabir Bedi è stato protagonista di alcune nomination “strane” da parte di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, l’ex Miss Italia ha nominato l’attore con la motivazione: “Ultimamente non sono stata bene e mi sono allontanata dalla cucina e ho avuto delle mancanze nei confronti di Kabir e mi è dispiaciuto che questo sia stato letto come una mancanza nei suoi confronti per la nomination”. Anche Miriana Trevisan è intervenuta per difendere la sua amica, nominando l’attore e specificando: “Per quello che è successo con Manila perchè non è l’addetta alla cucina, questo lo dico a tutti”.

Dopo aver sentito le motivazioni di queste nomination Kabir Bedi ha voluto chiarire la situazione con le dirette interessate e con il conduttore mettendo in evidenza il suo punto di vista: “Da quando sono arrivato in casa ho sempre avuto il cibo da Manila e Miriana e quando ho votato per Barù improvvisamente Manila non mi ha offerto più il cibo fatto da lei, dopo 6 giorni ho parlato con lei che mi ha spiegato. Per me non è un problema, io posso cucinarmi da solo”.





