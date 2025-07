Emmy Awards 2025: Ecco chi brilla e chi resta fuori. Scissione sbanca, ma i fan insorgono.

Nomination Emmy Awards 2025

Sono ben 7 le nomination per ‘Scissione’ agli Emmy Awards 2025: la seconda stagione si riconferma essere un vero e proprio capolavoro con nove candidature per la recitazione degli attori e il titolo di Miglior Serie Drammatica. Molto bene anche per “The Studio”, che riceve 23 nomination rivelandosi la Miglior Serie Comica ed è la prima della storia che riesce ad essere la più nominata di sempre tra le opere del genere comedy. Non solo, tra la categoria commedia spuntano anche Only Murders in the Building e The Bear. Quest’ultima è un capolavoro assoluto e ha lasciato tutti gli spettatori senza parole per la cura nei dettagli e la caratterizzazione dei personaggi.

Tra i nominati anche Dying for Sex e Adolescence, che vanno a ‘scontrarsi’ con Monsters e l’amatissima Black Mirror, la quale dopo le stagioni d’esordio azzeccatissime ha perso un po’ della verve che aveva all’inizio. Ma la protagonista assoluta di questi Emmy Awards 2025 rimane senza dubbio Scissione che ha ottenuto alcuni dei premi più ambiti in assoluto, come quello per Britt Lower che è risultata Miglior Attrice Protagonista, Adam Scott Miglior Attore Protagonista, il premio come Miglior Serie Drammatica. Non solo, Dan Erickson vince il premio per la Miglior Sceneggiatura mentre Jessica Lee Gagné e Ben Stiller quello per la Miglior Regia.

Nomination Emmy Awards 2025: Miglior Miniserie Miglior Serie Comedy e i grandi esclusi

Passiamo ora a scoprire le altre Nomination Emmy Awards 2025. La Miglior serie comedy se la giocano Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building, Nobody Wants This, The Studio, The Bear, Shrinking e What We Do in the Shadows. Passiamo alla Miglior Miniserie. Tra i candidati ci sono Black Mirror, Adolescence, Dying for Sex, The Penguin e Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Come ogni anno (ecco i premi del 2024) anche stavolta non mancano i colpi di scena e le polemiche per i grandi esclusi: tremano i fan di Squid Game che non vedono possibilità per la famosa serie coreana, mentre altro silenzio assordante quello intorno a The Handmaid’s Tale. In tema di attori manca anche la presenza di Meryl Streep e di tanti grandi come Steve Martin, forse una scelta chiara per andare a puntare sulle serie emergente lasciandosi alle spalle i capolavori già riconosciuti come tali.

