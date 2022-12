Nomination Golden Globe 2023/ Avatar in lizza come best drama…

Golden Globe Awards 2023, svelate le nomination, ma c’è una novità: sono state aggiunte ben quattro categorie…

L’attesa snervante può dirsi definitivamente conclusa: sono stati svelati i candidati alle nomination per l’80esima edizione dei Golden Globes. Manca veramente pochissimo, il 10 gennaio 2023 infatti tornerà sull’NBC, nonostante le forti polemiche dell’anno scorso all’Hollywood Foreign Press e i suoi criteri di scelta, l’80esima edizione dei Golden Globe Awards. A condurla ci sarà il regista e comico di origini afroamericane Jerrod Carmichael, che consegnerà ai fortunati i prestigiosi premi.

Proprio oggi il comico George Lopez, insieme a sua figlia Mayan Lopez, star di “Lopez vs Lopez”, hanno annunciato le nomination per ogni categoria ai Golden Globe. L’edizione 2023 del premio vedo inoltre un’importante novità: le categorie sono ben 27 dunque se ne sono aggiunte ben quattro nuove! Quali? quelle come Miglior Attrice/ Migliore Attore non protagonista in una serie tv Musical, Comedy o Drama e Miglior Attrice/ Migliore Attore non protagonista in una mini-serie tv, serie tv antologica o film per la televisione. Ma, come si dice in questi casi, bando alle ciance, ecco chi sono i nominati…

Golden Globe Awards 2023: ecco tutte le nomination

Così quest’anno saranno ben 27 le categorie dei Golden Globe Awards, per ognuna di queste sono ben 5 gli attori o i film in lizza per il premio. Ecco tutti i candidati, divisi per categoria:

BEST DRAMA

The Fabelmans

Avatar – La via dell’acqua

TAR

Top Gun: Maverick

Elvis

BEST DRAMA ACTOR

Brendan Fraser, per The Whale

Austin Butler, per Elvis

Bill Nighy, per Living

Hugh Jackman, per The Son

Jeremy Pope, per The Inspection

BEST DRAMA ACTRESS

Cate Blanchett, per TAR

Michelle Williams, per The Fabelmans

Ana de Armas, per Blonde

Viola Davis, per The Woman King

Olivia Colman, per Empire of Light

BEST COMEDY/MUSICAL

Everything Everywhere All at Once

Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Glass Onion – Knives Out

Babylon

Triangle of Sadness

BEST COMEDY/MUSICAL ACTOR

Colin Farrell, per The Banshees of Inisherin

Daniel Craig, per Glass Onion – Knives Out

Diego Calva, per Babylon

Adam Driver, per White Noise

Ralph Fiennes, per The Menu

BEST COMEDY/MUSICAL ACTRESS

Michelle Yeoh, per Everything Everywhere All at Once

Margot Robbie, per Babylon

Emma Thompson, per Il piacere è tutto mio (Good Luck to You, Leo Grande)

Lesley Manville, per La signora Harris va a Parigi

Anya Taylor-Joy, per The Menu

EST SUPPORTING ACTRESS

Angela Bassett, per Black Panther: Wakanda Forever

Dolly De Leon, per Triangle of Sadness

Kerry Condon, per The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, per Everything Everywhere All at Once

Carey Mulligan, per She Said

BEST SUPPORTING ACTOR

Brendan Gleeson, per The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, per Everything Everywhere All at Once

Barry Keoghan, per The Banshees of Inisherin

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Brad Pitt, per Babylon

BEST DIRECTOR

Steven Spielberg, per The Fabelmans

Baz Luhrmann, per Elvis

Martin McDonagh, per The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, per Everything Everywhere All at Once

James Cameron, per Avatar: La via dell’acqua

BEST SCREENPLAY

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Women Talking

TÁR

BEST ANIMATED FEATURE

Pinocchio

Red (Turning Red)

Marcell the Shell with Shoes On

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Inu-Oh

BEST MOTION PICTURE NON ENGLISH LANGUAGE

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Germania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgio, Francia, Paesi Bassi)

RRR (India)

La donna del mistero (Corea del Sud)

BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE

The Banshees of Inisherin) di Carter Burwell

Pinocchio di Alexandre Desplat

Women Talking di Hildur Gudnadottir

Babylon di Justin Hurwitz

The Fablemans di John Williams

BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE

“Carolina” — La ragazza della palude (Taylor Swift)

“Ciao papa” — Pinocchio (Alexandre Desplat, Roeban Katz/Guillermo del Toro)

“Hold My Hand” — Top Gun: Maverick (Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice)

“Lift Me Up” — Black Panther: Wakanda Forever (Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson)

“Naatu Naatu” — RRR (M.M. Keeravani, Kala Bhairava/Rahul Sipligunj).

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

Per le rimanenti categorie televisive è possibile individuare i vari nominati, dal sito ufficiale dei Golden Globe Awards.











