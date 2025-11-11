Nomination Grande Fratello 2025, chi è eliminato puntata 17 novembre; Mezza Casa a rischio: da Rasha a Giulia passando per Francesca e Simone

Nomination Grande Fratello 2025: chi rischia di essere eliminato prossima puntata?

È tempo di nomination Grande Fratello. Chi è finito al rischio di essere tra gli eliminati Grande Fratello 2025? Innanzitutto Domenico D’Alterio essendo arrivato per ultimo al televoto è finito dritto in nomination ed a rischio eliminazione. Non è stata per nulla una serata facile per il giovane campano che dopo aver avuto un acceso scontro con la mamma di Benedetta, ha ricevuto anche una lettera dalla sua fidanzata Valentina che lo ha posto davanti ad un bivio: il gioco o la loro relazione e lui ha preferito il primo.

Subito dopo Simona Ventura ha annunciato chi sono i concorrenti immuni: Jonas, Benedetta, Anita e Grazia e si è partiti così con le nomination Grande Fratello palesi per decidere quali tra i concorrenti sarebbero finiti al televoto per rischiare di essere gli eliminati Grande Fratello della prossima puntata che andrà in onda lunedì 17 novembre su Canale 5. Ogni concorrente ha fatto il proprio nome e si segnala che per esempio Domenico ha nominato Ivana dicendo che è colei con la quale ha legato meno, la stessa Castorina ha poi replicato che anche per lei è lo stesso e che se non fosse già stato in nomination avrebbe già fatto il suo nome.

Rasha, Francesca e Simone, Domenico, Giulia e Flaminia: chi sarà l’eliminato Grande Fratello prossima puntata?

Le nomination Grande Fratello 2025 per decidere chi sarà eliminato nella prossima puntata del 17 novembre 2025 continuano con Rasha che nomina Francesca e Simone, Donatella che da il suo voto a Mattia, flaminia che nomina Giulia, scatenando la reazione di Simona Ventura. La conduttrice è infatti sbottata contro la concorrente romana: “Non faccio partire la musica de La Noia ma la voto perché sta male non si può sentire, da sempre le nomination si fanno per decidere chi deve uscire dalla Casa, chi ti sta antipatico non per chi sta male.” Francesca e Simone nominato Rasha e anche Jonas nomina Rasha e cos’ a rischiare di essere eliminati Grande Fratello della prossima settimana sono Rasha Younes, Francesca Carrara con Simone De Bianchi, Domenico D’Alterio, Giulia Soponariu e Flaminia Romoli: chi dovrà dire addio alla casa?