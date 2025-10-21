Nomination Grande Fratello 2025, chi rischia di essere eliminato? Benedetta, Matteo e Rasha al televoto prossima puntata 27 ottobre 2025

Nomination Grande Fratello 2025: chi rischia di essere eliminato nella 6a puntata

Ieri è andata in onda la quinta puntata del reality di Canale 5 che non ha particolarmente brillato nelle dinamiche tanto che la conduttrice Simona Ventura e gli opinionisti hanno tentato in tutti i modi di spingerli a reagire, spiegando loro che sono in un reality e che devono intrattenere, mostrare il loro carattere e la loro personalità e far divertire. Tuttavia non hanno ottenuto i risultati sperati.

DIRETTA/ Roma Cagliari Primavera (risultato finale 3-0): convincente tris dei giallorossi! (19 ottobre 2025)

Sul finire di puntata dopo l’eliminazione di Bena (Omar Benabdallah) c’è stato il fatidico momento delle nomination in cui, a dir la verità, c’è stata qualche scintilla ma nulla di più. Come si sono concluse le nomination Grande Fratello 2025? Chi rischia di essere eliminato nella prossima puntata del 27 ottobre 2025? Alla fine al televoto sono finiti: Benedetta, Matteo e Rasha. Sono loro i più votati dagli altri concorrenti ed uno di loro sarà l’eliminato Grande Fratello 2025 della puntata del 27 ottobre 2025.

Diretta/ Roma Inter (risultato finale 0-1): Bonny vale tre punti! (Serie A, oggi 18 ottobre 2025)

Grande Fratello 2025, chi c’è in nomination a rischio eliminazioni: Benedetta, Matteo e Rasha

Scendendo nel dettaglio delle nomination Grande Fratello 2025, la prima a nominare è stata Benedetta che ha fatto il nome di Rasha dando come motivazione il fatto che non c’è stato molto contatto e confronto tra di loro. A questo punto Simona Ventura ha fatto partire La Noia di Angelina Mango perché appunto annoiata delle motivazioni. Si passa poi ad Ivana che nomina Domenico e Domenico che nomina Ivana per una frase detta in precedenza che non ha capito. Spazio poi alla piccante nomination di Grazia che ha fatto il nome di Francesca e Simone.

Probabili formazioni Roma Inter/ Quote: vari nodi da sciogliere (Serie A, oggi 18 ottobre 2025)

Chi rischia di essere eliminato dal Grande Fratello? Quali concorrenti sono finiti in nomination? Le votazioni continuano con Francesca e Simone che hanno nominato Matteo perché l’hanno visto stanco, a sua volta Matteo ha nominato Benedetta. Donatella ha dato la sua nomination a Flamina e Mattia a Donatella. Anche Francesco e Rasha hanno dato il loro voto a Benedetta mentre Jonas a Matteo. Si passa infine alle nomination degli immuni che nominato rispettivamente Omer Jonas e Giulia Rasha e dunque in nomination Grande Fratello 2025, i più votati sono Benedetta, Matteo e Rasha: chi tra di loro sarà eliminato?