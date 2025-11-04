Nomination Grande Fratello 2025, chi sarà l'eliminato della prossima puntata, a rischio Domenico, Grazia e...

Nomination Grande Fratello 2025: chi rischia di essere eliminato prossima puntata?

La puntata di ieri sera, come di consueto si è conclusa con le nomination Grande Fratello, chi sono i concorrenti che sono finiti al televoto e che tra di loro c’è l’eliminato Grande Fratello della prossima settimana? A rischiare sono Francesca e Simone, Grazia, Giulia e Domenico. Prima di passare alle nomination vere e proprie Simona Ventura svela chi sono gli immuni: Ivana, Omer, Anita e Flaminia. Essendo tra i preferiti sono salvi, non possono essere nominati e soprattutto non dovranno fare le nomination palesi ma segrete.

In sala, invece, gli altri concorrenti a turno fanno i loro nomi. Si inizia con Grazia che, senza nessun tipo di sorpresa nomina Francesca e Simone. La motivazione è sempre la stessa, tra i tre non scorre buon sangue. La Kendi, tuttavia, ha aggiunto che un motivo in più per votarli è stato il litigio avvenuto ad Halloween. La coppia madre e figlio comunque ammette che se lo aspettava. Si passa poi a Mattia che ha nomina Giulia perché non ha apprezzato la nomination della scorsa volta una sorta di ripicca.



Francesca e Simone, Giulia, Grazia e Domenico: chi sarà l’eliminato Grande Fratello prossima puntata?

Le nomination per decidere chi sarà l’eliminato Grande Fratello della prossima puntata proseguono con Benedetta che vota contro Grazia, Jonas nomina Giulia, Francesca e Simone ricambiano il favore a Grazia, Donatella nomina Jonas, Giulia va contro Francesca e Simone, Domenico nomina Grazia. Finite le nomination palese si passa a quelle segrete. Senza grandi sorprese Ivana nomina Domenico e Rasha nomina Francesca e Simone, invece Anita fa i nomi di Francesca e Simone perché trova la Carraro incoerente, si è schierata con Valentina però poi fa parte del team banana. Infine Flaminia vota contro Domenico. A questo punto i giochi sono fatti ed a rischio ci finiscono ben quattro concorrenti: chi sarà l’eliminato Grande Fratello della prossima puntata tra Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia?