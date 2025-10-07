Ecco le nomination Grande Fratello maturate al termine della seconda puntata: tre concorrenti a rischio, ecco chi sono

E’ tempo di nomination nella casa del Grande Fratello 2025. Benedetta, Omer, Matteo, Francesca e Simone, Anita, hanno spedito al televoto Giulio; mentre Giulio, Giulia hanno portato per Matteo; Jonas e Francesco invece hanno votato per Omer, mandando anche a lui a rischio eliminazione. Domenico invece ha votato Grazia e Donatella ha espresso la sua preferenza per Francesca Rana. Dunque, lunedì prossimo 13 ottobre saranno tre i concorrenti al televoto: l’ex pugile Matteo, Giulio e Omer.

Chi è Rasha Younes del Grande Fratello 2025: "Mio padre morto quando avevo 13 anni"/ "Era un estraneo, poi…"

Chi di loro dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello 2025? Proprio come nelle ultime edizioni, a lasciare il gioco sarà il concorrente meno votato dal pubblico a casa. Ogni utente avrà a disposizione un massimo di tre voti per esprimere le proprie preferenze.

In puntata, dopo il verdetto delle nomination c’è stato spazio per uno sfogo commovente di Grazia, che è rimasta sorpresa, amareggiata e al tempo stesso sollevata per non essere finita tra i nominati. “Me lo meritavo più io di Omer, ma questa è una cosa molto buona”, dice la concorrente gieffina.

Francesca Carrara svela la sua storia al GF: "Ho fallito come moglie"/ Figlio Simone piange: "Lei è tutto"

Nomination Grande Fratello 2025: Grazia stupita tira un sospiro di sollievo

Simona Ventura da studio cerca di approfondire il suo stato d’animo e Grazia ribadisce di essere rimasta molto sorpresa. I suoi compagni di avventura infatti non l’hanno minimamente presa in considerazione per le nomination, malgrado qualche incomprensione avvenuta in serata e in settimana con altri inquilini.

“Anche tu meriti questo…”, le ha detto con dolcezza Simona Ventura, riferendosi all’affetto e alla fiducia del gruppo. La conduttrice del Grande Fratello 2025, proprio dopo le nomination, ha dato un consiglio a Grazia: aprirsi di più nei confronti di chi, almeno in questi giorni, l’ha presa in simpatia e che sembra nutrire un affetto sincero nei suoi confronti.

Francesco Rana accuse choc a Donatella Mercoledisanto Grande Fratello: "Cose gravissime"/ Regia toglie audio