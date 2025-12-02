Nomination Grande Fratello: chi sono gli eliminati prossima puntata? Provvedimento per Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio

Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio in nomination Grande Fratello d’ufficio: Simona Ventura legge provvedimento disciplinare

Nella prossima puntata in onda lunedì 8 dicembre ci saranno ben due eliminati Grande Fratello, chi uscirà dalla Casa più spiata d’Italia? Innanzitutto a casa dei gravi comportamenti tenuti in settimana con delle frasi oscene e irripetibili rivolte verso Dolce Dona, Simone De Bianchi, insieme a Domenico D’Alterio sono rimasti vittime di un provvedimento immediato: sono finiti in nomination d’ufficio. Il web invocava la squalifica ma invece si è deciso per una punizione più blanda.

Simona Ventura ha letto il comunicato ufficiale: “La casa del Grande Fratello siete liberi di esseri sempre quello che siete e di dire ciò che volete ma c’è un patto con il nostro pubblico, non superare mai un certo limite. Simone e Domenico con quello che avete detto e insinuato questo limite lo avete evidentemente superato per questo sarà il pubblico a prendere la decisione finale. Siete i primi due nominati della serata. Francesca e Benedetta aver sorriso per le battute di Simone e Domenico non è affatto intelligente e su questo dovete riflettere molto bene”. Il rischio di essere eliminati Grande Fratello, inoltre, ci sono finite anche Francesca Carrara e Rasha Younes votate dai concorrenti.



Chi sono gli eliminati Grande Fratello della prossima puntata 8 dicembre 2025: a rischio anche Rasha Younes e Francesca Carrara

Scendendo nel dettaglio, Omer è stato nominato da Giulia e Benedetta, mentre Benedetta Stocchi è stata nominata da Jonas e Omer. Ben tre voti, tra cui Francesca e Simone ha ricevuto Rasha Younes mentre Francesca Carrara è stata nominata da Donatella e altri. Jonas ha nominato Benedetta con una motivazione molto particolare, secondo il gieffino Benedetta e Domenico stanno marciando molto sul triangolo senza esporsi apertamente ma anzi strumentalizzando tutto. E dunque infine al televoto ci sono finiti Domenico D’Alterio, Simone De Bianchi, Francesca Carrara e Rasha Younes. Chi di loro sarà l’eliminato Grande Fratello della prossima puntata di lunedì 8 dicembre 2025?