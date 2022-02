NOMINATION OSCAR 2022/ Film candidati: Sorrentino in corsa, c’è anche Cantini Parrini

Rese note le nomination agli Oscar 2022, grandi soddisfazioni per l’Italia. Il Tricolore sarà rappresentato in tre categorie: “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino per il miglior film in lingua straniera, Massimo Cantini Parrini per i costumi del film “Cyrano” e Enrico Casarosa per il film animato di Disney e Pixar “Luca”.

È stata la mano di Dio film italiano candidato agli Oscar/ Sorrentino cerca il bis

Le nomination agli Oscar 2022 sono guidate da Netflix, per l’esattezza dal film “Il potere del cane” di Jane Campion, che ha ottenuto ben 12 candidature. Subito dietro troviamo “Dune” di Denis Villeneuve con 10 candidature. Infine, “Belfast” di Kenneth Branagh e “West Side Story” di Steven Spielberg con 7 candidature. Tra le noms più attese, non possiamo non citare Kristen Stewart e Penelope Cruz alla miglior interpretazione femminile, rispettivamente per “Spencer” e “Madres paralelas”.

Anthony Hopkins, vincitore Oscar Miglior attore protagonista/ Seconda statuetta

NOMINATION OSCAR 2022: PAOLO SORRENTINO C’È!

Nell’aria da diverso tempo, la presenza di “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino tra le nomination agli Oscar 2022 è stata accolta con grande entusiasmo sul web. Un film eccellente, il più intimo del regista napoletano, che dovrà fare i conti con il giapponese “Drive my car”, favorito secondo i bookmakers. Raggiunto dai microfoni dell’Ansa, Sorrentino ha spiegato: «Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre. Per arrivare fin qui, c’è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio». Clicca qui per tutte le nomination agli Oscar 2022.

