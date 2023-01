Nomination Oscar 2023: diretta streaming video e pronostici/ Italia con Le pupille

Nomination Oscar 2023: tra possibili sorprese e clamorose esclusioni

Oggi, intorno alle 14.30 italiane, arriveranno finalmente le tanto attese nomination per i prossimi Oscar 2023 direttamente dal canale youtube dell’evento in diretta streaming, la cui assegnazione effettiva è prevista per domenica 12 marzo. L’onore della presentazione passa a Jimmy Kimmel, dopo il rifiuto di Chris Rock a causa del poco edificante evento della passata edizione con la complicità di Will Smith. Nel frattempo, le fonti più rinomate del settore azzardano vari pronostici in merito alle candidature, forti della strada tracciata dai recenti Golden Globe.

Secondo quanto pronosticato da Variety, in lizza per la maggior parte delle candidature ci sarebbero un film tedesco e una commedia iralndese. Si tratta di Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli spiriti dell’isola; a loro, si aggiungono l’ultimo capolavoro di Steven Spielberg, The Fabelmans e il biopic Elvis. La rivista americana prevede dunque ben 8 candidature distribuite per le quattro pellicole, azzardando come previsione due esclusioni di spicco. Il secondo capitolo di Avatar, La via dell’acqua e Black Panther sarebbe infatti fuori da possibili candidature. Per tutti gli appassionati, direttamente dal canale Youtube ufficiale degli Oscars, è possibile seguire la diretta dell’evento.

Anche l’Italia spera nella nomination Oscar 2023: il film Le pupille ci prova…

Le nomination Oscar 2023 sono ormai alle porte e, tra i capolavori internazionali potrebbe farsi largo anche l’Italia per una possibile candidatura. Direttamente dalla presentazione al Festival di Cannes, la speranza italiana è Le Pupille, un film al femminile prodotto da Alfonso Cuaron e diretto da Alice Rohrwacher. L’opera cinematografica è ispirata ad una celebre lettera di Elsa Morante per il suo amico Goffredo Fofi. Il contesto è quello dell’Italia fascista, con un gruppo di giovane ragazze destinate a condividere una giornata memorabile.

Le Pupille è il racconto di una speranza, della voglia di libertà e della bellezza dei desideri, valori messi a repentaglio dal contesto storico e politico prescelto, ovvero del fascismo. La trama si svolge all’interno di un collegio, con un gruppo di piccole orfane alle prese con le ristrettezze dovute alla guerra. Nel cast spiccano i contributi di Carmen Pommella, Greta Zuccheri Montanari e Alba Rohrwacher. La pellicola natalizia può quindi ambire ad una prestigiosa nomination, soprattutto dopo l’esclusione di Nostalgia di Mario Martone.











