Nomination Oscar 2025: Isabella Rossellini candidata, fuori Vermiglio

L’annuncio delle Nomination per i Premi Oscar 2025 è avvenuto quest’oggi, a partire dalle 14.30 ora italiana, dove sono state svelate le cinquine che concorreranno alla prestigiosa vittoria della statuetta nelle relative 23 categorie. A dominare la scena è Emilia Perez di Jacques Audiard, che ha conquistato ben 13 candidature; seguono The Brutalist di Brady Corbet con 10 e Anora di Sean Baker con 9. L’Italia può comunque gioire con la candidatura di Isabella Rossellini come miglior attrice non protagonista per Conclave, nulla da fare invece per Vermiglio di Maura Delpero, che non rientra nella cinquina per il Miglior film internazionale.

Ma quali sono i migliori film in concorso alla cerimonia degli Oscar 2025, che si svolgerà domenica 2 marzo presso il Dolby Theatre di Hollywood? A contendersi la statuetta più ambita sono Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune – Parte 2, Emilia Perez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance eWicked. La cinquina per il miglior film internazionale è invece composta da I’m still here, The girl with the needle, Emilia Perez, The seed of the sacred fig e Flow.

Nomination Oscar 2025, i migliori attori e le migliori attrici in concorso

Alle Nomination per i Premi Oscar 2025, nella categoria Miglior attrice protagonista, troviamo Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascon, Mikey Madison, Demi Moore e Fernanda Torres. C’è un po’ d’Italia invece nella categoria Miglior attrice non protagonista con la nostra Isabella Rossellini, che interpreta Agnes in Conclave; oltre a lei, a gareggiare troviamo Monica Barbaro, Ariana Grande, Felicity Jones e Zoe Saldana.

Grandi volti maschili anche nella cinquina che concorrerà al Premio come Miglior attore: da Adrien Brody per The Brutalist a Timothée Chalamet per A Complete Unknown, passando per Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) e Sebastian Stan (The Apprentice). Nella categoria migliori attori non protagonisti troviamo invece Yura Borisov, Kieran Culkin, Edward Norton, Guy Pierce e Jeremy Strong.

