Nomine Rai, lista nomi ad Sergio/ Chiocci Tg1, Preziosi Tg2, Orfeo Tg3. A RaiSport…

Tutto pronto, o quasi, per la riunione decisiva del Cda Rai convocato giovedì’ 25 maggio alle ore 9 nella sede di Via Mazzini: le nomine Rai discusse (e chiacchierate) da giorni sono pronte, con la lista di tutti i nomi diffusa dal nuovo ad Roberto Sergio (dopo le dimissioni di Fuortes) all’Agenzia ANSA. Volti nuovi e toto-nomine confermate in parte in attesa del via libera decisivo domani in Consiglio di Amministrazione.

Su tutte, l’ascesa dell’attuale direttore AdnKronos Gian Marco Chiocci in direzione Tg1 al posto di Monica Maggioni: per il Tg2 si vede la promozione di Antonio Preziosi (ex Rai Parlamento) mentre al Tg3 verrebbe riconfermato l’attuale direttore Mario Orfeo; il giornalista ed ex senatore Francesco Pionati al Gr Radio. Sul fronte “generi”, le nomine Rai vertono su consolidati volti interni al servizio pubblico: Jacopo Volpi (quota Forza Italia) torna direttore RaiSport, Marcello Ciannamea all’Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone all’Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini all’Approfondimento (entrambi vicini a FdI), Adriano De Maio (M5s) a Cinema e serie Tv. Per i canali radi invece, Simona Sala (M5s) passa a Radio 2, Vianello a Radio 1 e Montanari a Radio 3 verrebbero invece confermati. In quota Lega invece Fabrizio Zappi ai Documentari Rai: vicini al Pd invece sarebbero Silvia Calandrelli alla Cultura, Kids a Luca Milano, Contenuti digitali e RaiPlay a Elena Capparelli e Fiction a Maria Pia Ammirati.

Per le nomine Rai ai direttori di testata il parere del Cda (con ad Sergio e Giampaolo Rossi direttore generale) diventa vincolante solo se vengono raggiunti i due terzi dei voti: servono 5 voti contrati su 7 per poterle bocciare. Sulle nomine invece dei generi, l’ad Sergio deve sottoporre al parere del Cda Rai che però in questo caso non è vincolante. Per l’ordine del giorno di domani si legge oltre alla conferma/ratifica delle nomine Rai, anche il rinnovo del Cda delle partecipate: come anticipa “Open Online”, «a Rai Cinema conferma di Paolo Del Brocco ad amministratore delegato e Nicola Claudio presidente, a Rai Com arriva Sergio Santo come Ad e Claudia Mazzola come presidente».

Capire oggi come cambierà effettivamente il palinsesto Rai e le singole figure nei programmi di punta (o new entry) è ancora presto, ma di certo alcuni cambiamenti importanti sono pronti ad essere confermati: Maggioni dal Tg1 passerà alla direzione dell’Offerta informativa, Stefano Coletta invece perderà la leadership sull’intrattenimento Prime Time e serve capire se rimarrà comunque alla direzione di Rai 1 dopo la nomina in arrivo per la Distribuzione. Confermata Marinella Soldi presidente Rai, sorgono già le prime polemiche per la mancanza di piena “parità di genere” nelle nomine come invece aveva auspicato l’attuale numero 1 di Viale Mazzini (nominata dal Governo Draghi, ndr).











