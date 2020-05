Nomine Rai: Orfeo al Tg3, Di Mare direttore di Rai 3/ De Santis presidente Rai Com

Pubblicità

Dopo giorni di indiscrezioni e voci, arrivano importanti aggiornamenti sul fronte nomine Rai. Come riportano i colleghi di Adnkronos, sono stati individuati i nomi che verranno proposti domani al Consiglio di Amministrazione di Viale Mazzini. L’ad Fabrizio Salini proporrà la nomina di Mario Orfeo come nuovo direttore del Tg3: già direttore di Tg1 e Tg2, Orfeo attualmente è alla guida di Rai Way e potrebbe sostituire Giuseppina Paterniti, destinata a diventare la nuova responsabile dell’Offerta informativa del servizio pubblico. Restando sulla terza rete della tv di Stato, è stato scelto Franco Di Mare come nuovo direttore di Rai 3: il giornalista subentrerebbe a Silvia Calandrelli. Non sono mancate le polemiche: come spiegato da La Stampa, le commissioni Pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Odg e l’associazione Giulia Giornaliste hanno denunciato l’ennesimo “sacrificio femminile” sull’altare della lottizzazione politica.

NOMINE RAI: TERESA DE SANTIS PRESIDENTE DI RAI COM

Consiglieri per conto Rai saranno Stefano Ciccotti e Nicola Claudio, mentre consiglieri indipendenti Donatella Sciuto, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Annalisa Donesana e Riccardo Delleani. Come dicevamo, Mario Orfeo è destinato alla direzione del Tg3 ed il suo posto a Rai Way potrebbe essere occupato da Giuseppe Pasciucco, mentre per il ruolo di amministratore delegato è stato individuato il profilo di Aldo Mancino. Per quanto riguarda Rai Com, invece, la scelta è ricaduta su Teresa De Santis come nuova presidente. Confermata fino al 1° giugno Monica Maggioni come amministratore delegato. Angelo Teodoli entrerà a far parte del CdA di Rai Com, mentre Simona Sala è destinata a diventare nuovo direttore di Radio 1 e dei Gr. Solo conferme per ciò che concerne Rai Cinema: parliamo di Nicola Claudio come presidente e Paolo Del Brocco come amministratore delegato.



