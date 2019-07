Nomine Ue, Consiglio riunito/ Conte a Merkel-Macron: “non imporre accordo sui nomi”

Nuovo giorno, nuovo vertice del Consiglio Europeo per dirimere le nomine Ue che da giorni stanno bloccando l’Unione a poche ore ormai dell’esordio del nuovo Parlamento Ue che in teoria già domani dovrebbe riunirsi per votare i nomi dei prossimi vertici europei a partire dal successore di Juncker alla guida della Commissione Europea. Il vertice andato in scena ad oltranza tra domenica e ieri è sostanzialmente fallito, con l’accordo precostituito (in Giappone durante il G20) sul pacchetto di nomine messo a punto da Angela Merkel e Emmanuel Macron ricacciato indietro non solo dall’Italia ma anche dal blocco Visegrad e dal Regno Unito (in tutto 11 Paesi contrari all’asse Francia-Germania). Frans Timmermans alla Commissione e Manfred Weber al Parlamento per cinque anni, il premier belga Charles Michel al Consiglio europeo e il francese Francois Villeroy de Galhau alla Bce: questo prevedeva l’accordo creato al G20 ma durante il Consiglio Ue di ieri non solo gli 11 Paesi ma in primis il Ppe si è spaccato attorno alla sua esponente forse più potente, di colpo lasciata sola per avere “tradito” il suo stesso candidato Weber in favore del socialista olandese che pure aveva straperso le Elezioni Europee.

NOMINE UE, L’APPELLO DI CONTE A MERKEL E MACRON

Macron ha parlato di «fallimento che non rende onore allo spirito dell’Unione» ma è evidente come ad esser stato messo in crisi è quell’asse Parigi-Berlino che da tempo di fatto costituisce l’asse portante dell’intera Unione Europea. I sovranisti e non solo si sono ribellati e il voto contrario dell’Italia ha fatto il resto: «Niente contro Timmermans, ma l’Italia non può accettare un pacchetto precostituito nato altrove», aveva detto ieri il Premier Conte che invoca per il nuovo Consiglio Ue di questa mattina un pacchetto con criterio più condiviso e non costituito da un altra parte e imposto agli Stati Membri. «Dobbiamo individuare personalità che sappiano rinnovare il sogno europeo, che abbiano una chiara visione e sappiano esprimerla con coraggio, evitando di rifugiarsi nella angusta logica dell’austerity o di affidarsi al primato della finanza. Vogliamo personalità che mettano al centro la crescita, i cittadini, le persone», lancia l’appello stamane il Premier italiano, concludendo «come ho fatto fino ad oggi, e ancora di più nelle ultime ore, darò il mio convinto contributo affinché tra le famiglie europee non primeggi né, soprattutto, si imponga un asse su un altro, ma si trovi il giusto equilibrio sulla base di criteri di scelta delle persone ben bilanciati». Per superare il veto del Ppe le alternative sono state fatte: Michel Barnier e Margrethe Vestager però non convincono per il fatto che a proporli è ancora una volta Macron e così ieri si è arrivati ad un nulla di fatto. Prossime ore decisive e possibili nomi “nuovi” potrebbero anche uscire dai colloqui fitti in corso nella giornata a Bruxelles.

