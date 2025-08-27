Una scelta che ha del clamoroso quella presa dalla rete televisiva. E il conduttore del programma tagliato non l'avrebbe presa bene.

La stagione televisiva autunnale sta per prendere il via e Mediaset ha deciso di riorganizzare il suo palinsesto, con una mossa che ha suscitato non poche polemiche.

La causa del “blocco” del programma, infatti, sarebbe da ricercarsi nelle esigenze di palinsesto e nella già fitta programmazione autunnale della rete.

Ornella Vanoni, chi è: 55 milioni di dischi venduti nella sua carriera/ "Non ho studiato, a scuola..."

Tagliato un programma molto apprezzato

Zona Bianca, il programma di approfondimento politico condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, finirà in pausa dopo l’estate. La notizia è stata rivelata dal giornalista Giuseppe Candela sulla sua rubrica sul portale Dagospia.it, che ha svelato i retroscena di questa decisione.

Roberta Capua, morto ex marito Stefano Cassoli: "Non riesco ancora a parlarne"/ "Lo amerò per sempre"

A settembre, la programmazione di Rete 4 subirà un cambiamento significativo. Con l’arrivo di nuovi appuntamenti quotidiani, tra cui il ritorno del programma di Mario Giordano, Fuori dal coro, la rete non avrà spazio per Zona Bianca. Candela ha scritto su Dagospia: “Dopo una programmazione ininterrotta, cambi di collocazione, speciali come tappabuchi, Zona Bianca finisce in panchina… Colpa di un palinsesto di Rete 4 già pieno”. Con la presenza fissa di altri programmi, infatti, la trasmissione di Brindisi non avrà la possibilità di trovare posto.

Gianluigi Nuzzi pronto per ‘Dentro la notizia’: “Non solo cronaca nera”/ “Differenze con Myrta e D'Urso…"

La decisione di Mediaset di sospendere Zona Bianca ha colto di sorpresa non solo il pubblico, ma anche lo stesso conduttore. Secondo quanto riportato da Candela, Giuseppe Brindisi avrebbe reagito male a questa scelta. Il giornalista ha svelato che il conduttore di Fuori dal Coro non avrebbe preso benissimo il fatto che il suo programma venga messo “in panchina” senza preavviso. “Brindisi in autunno non andrà in onda, e questa decisione non è stata accolta con grande piacere dal giornalista”, ha scritto Candela, insinuando che l’ambiente attorno al programma fosse decisamente teso.

Nonostante lo stop temporaneo, Mediaset ha cercato di rassicurare Giuseppe Brindisi e i fan di Zona Bianca riguardo al futuro del programma. Secondo Candela, fonti interne a Cologno Monzese avrebbero garantito che Zona Bianca non verrà cancellato, ma che si tratterà di una pausa forzata destinata a durare solo pochi mesi. “Dalle parti del Biscione assicurano che il periodo di stop durerà solo pochi mesi…”, ha aggiunto il giornalista, lasciando intendere che il ritorno della trasmissione potrebbe avvenire molto prima di quanto ci si aspetti.

Nonostante la decisione di sospendere il programma, i risultati di ascolto di Zona Bianca durante l’estate sono stati tutt’altro che deludenti. Anche nell’ultima puntata, andata in onda il 20 agosto, il programma ha ottenuto una buona performance con 601 mila spettatori e uno share del 5.53%. Numeri che confermano l’interesse del pubblico per il programma, che si distingue per la sua capacità di trattare tematiche di politica e attualità con un approccio incisivo e diretto.