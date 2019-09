(NON APPROVAR) Diretta Arezzo-Juventus U23/ Streaming videotv, quote e risultato live

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Arezzo-Juventus U23, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valevole come recupero della terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. Gli amaranto recuperano dopo aver raccolto 4 punti nelle prime 3 partite del nuovo torneo di terza serie: subito 3 punti contro il Lecco, poi sconfitta a sorpresa sul campo della matricola Pianese e pari in casa della Pergolettese, sempre in trasferta. La Juventus U23 ha ottenuto invece domenica scorsa il suo primo punto in campionato, dopo due ko contro Novara e Siena. I giovani bianconeri hanno giocato una partita brillante ma non sono andati oltre il 2-2 contro la Pro Patria, passata inoltre due volte in vantaggio e capace dunque di costringere la Juve a rimontare in due occasioni per evitare la terza sconfitta di fila.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arezzo-Juventus U23, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 20.30, non sarà visibile in diretta tv né sui canali in chiaro, né su quelli a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva del match è affidata come al solito al sito Elevensports.it, esclusiva diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati che si collegheranno sull’app con dispositivi mobili come smartphone o tablet o con smart tv, oppure direttamente via pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Arezzo-Juventus U23, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Città di Arezzo, valevole come recupero della terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. 4-2-4 per l’Arezzo allenato da Daniele Di Donato, in campo con: Pissardo; Mosti, Borghini, Baldan, Luciani; Foglia, Picchi; Belloni, Cutolo, Cheddira, Rolando. Risponderà la Juventus 23 allenata da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1: Loria; Rosa, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza; Zanimacchia, Lanini, Olivieri; Mota Carvalho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala l’Arezzo come favorito per la conquista dei tre punti contro la Juventus U23. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.15, pareggio quotato 3.15 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.40. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.05 per l’over 2.5 e di 1.70 per l’under 2.5.





