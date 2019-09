Non avere paura, Tommaso Paradiso/ Video: il singolo che segna il debutto da solita

Dopo la “scissione” dei Thegiornalisti, giunta dopo il concerto al Circo Massimo, Tommaso Paradiso ha pubblicato il suo primo singolo da solista: parliamo di Non avere paura, uscito alla mezzanotte di oggi, mercoledì 25 settembre 2019, su tutte le piattaforme digitali. Per l’ascolto in radio dovremo attendere venerdì 27 settembre, con il brano che farà parte del commento sonoro della serie Baby, tv show targato Netflix disponibile a partire dal prossimo 17 ottobre. L’ex frontman dei Thegiornalisti ha spiegato che Non avere paura «racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e di prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli». Un singolo che segna l’inizio di un nuovo percorso per l’artista 36enne nato a Roma.

NON AVERE PAURA, IL NUOVO SINGOLO DI TOMMASO PARADISO

«Se mi guardi così / Se mi sfiori così se / Avvicini la tua bocca al mio orecchio / Non finirà bene, ma ti prego no / Non smettere, non smettere mai»: questo l’incipit del testo di Non avere paura, diffuso dallo stesso Tommaso Paradiso tramite il suo profilo Instagram. Non mancano le prime reazioni dei fan, che sul profilo del cantante hanno commentato: «È così facile vivere i tuoi testi! Grazie per le carezze al cuore che regalano le tue canzoni!», «Hai tirato fuori la tua solita perla… complimenti», «Che meraviglia è?! Non smettere mai», queste solo alcune delle “repliche” all’uscita del nuovo singolo. Il brano è stato scritto dallo stesso Tommaso Paradiso, mentre la produzione è stata affidata a Darddust: ricordiamo che Dario Faini aveva già prodotto “Love”, l’ultimo album dei Thegiornalisti. Qui di seguito vi proponiamo il singolo e il suo testo, direttamente dal profilo della star dell’indie





© RIPRODUZIONE RISERVATA