Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, film su Rai 1 diretto da Andrea Porporati

Mercoledì 2 aprile, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film biografico dal titolo Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla. Si tratta di una produzione italiana del 2014 ispirata al libro “Era Santo era Uomo” scritto dal conduttore televisivo e alpinista Lino Zani. La regia è nelle mani di Andrea Porporati, regista e scrittore, conosciuto in particolare per la sua attività di sceneggiatore di progetti quali La piovra, Il nome della rosa e La farfalla impazzita.

Nei panni dello stesso Zani, l’attore Giorgio Pasotti, volto di numerosi progetti cinematografici d’autore, tra cui Come te nessuno mai di Gabriele Muccino (1999), L’ultimo bacio di Gabriele Muccino (2000) e La grande bellezza di Paolo Sorrentino (2013). Ad interpretare, invece, Papa Giovanni Paolo II, l’attore russo Aleksej Gus’kov, conosciuto anche per il personaggio del ministro Vjazemskij nella pellicola romantica Pattini d’argento (2020).

Nel cast anche: Claudia Pandolfi, che aveva già lavorato con Pasotti nei primi anni 2000 nella serie tv di successo Distretto di Polizia; Ugo Dighero, che con Claudia Pandolfi aveva diviso il set della serie tv Rai Un medico in famiglia; Fabio Fulco, attore e modello volto diventato famoso grazie a serie tv come Orgoglio, Incantesimo e Don Matteo; infine Katia Ricciarelli, soprano e attrice interprete di lungometraggi come Otello di Franco Zeffirelli (1986) e La seconda notte di nozze di Pupi Avati (2005).

La trama del film Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla: un rifugio montano gestito da una famiglia semplice

Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla ha inizio nel 1981, quando un giovanissimo Lino, esperto alpinista, si occupa di un rifugio alpino insieme alla sua famiglia. Passa un po’ di tempo dal violento attentato nei confronti di Papa Wojtyla e la famiglia di Lino riceve una notizia sorprendente: Papa Giovanni Paolo II ha deciso di passare qualche giorno proprio nella loro struttura.

Come se ciò non bastasse, ad accompagnare questo personaggio così importante vi è un’altra personalità di spicco di quegli anni, ovvero il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Ovviamente la famiglia Zani è travolta da questo evento, abituati a vivere con semplicità, accogliendo sciatori ed alpinisti in modo spartano ma sempre con grande calore.

Forse è proprio quest’atmosfera ad avere spinto Papa Giovanni Paolo II a recarsi in quel luogo, con l’obiettivo di ritrovare un po’ di tranquillità, al riparo dai rumori e dagli impegni della sua quotidianità.