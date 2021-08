Non avrai mai mia figlia, Rai 2/ Nel cast Jason Burkey per il film thriller

Non avrai mai mia figlia, diretta da Tori Garrett

Non avrai mai mia figlia anima la prima serata di oggi, 18 agosto 2021, su Rai 2 a partire dalle 21.20. La regia è di Tori Garrett con Lyndsy Fonseca, giovane attrice americana conosciuta in Italia per essere stata la protagonista di importanti serie tv di successo come – Nikita, Febbre d’amore e Desperate Housewives –. Sul set di Nikita ha conosciuto il futuro marito Noah Bean. Il protagonista maschile è Jason Burkey.

Non avrai mai mia figlia, la trama del film

Leggiamo ora la trama di Non avrai mai mia figlia. Amy Thompson (Lyndsy Fonseca) è una vivace studentessa di legge. Un giorno viene aggredita e violentata da Demetri, l’amico di un suo amico che ha incontrato soltanto una volta.

Amy denuncia il suo violentatore e dallo stupro scopre di essere rimasta incinta, invece di abortire sceglie di portare coraggiosamente avanti la gravidanza, nonostante Demitri continui a perseguitarla e molestarla in attesa di incontrarla in tribunale per raccontare l’aggressione subita.

Quando viene al mondo la bambina, Amy decide di allontanarsi da Demitri e ricominciare la sua vita ad Atlanta. Dopo sei anni Demetri riesce a trovarla e con orrore, fa causa a Amy perché vuole l’affidamento della piccola. Nel frattempo Amy ha conseguito la laurea in legge e usando le sue conoscenze legali e investigative reagisce all’ennesima violenza da parte di Demitri.

